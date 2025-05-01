別再走鐵路了！ 阿里山林鐵處查獲2美國籍遊客走鐵道

美國籍遊客行走在鐵道上，將被函送裁罰。（林鐵及文資處提供）

2025/05/01 15:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕阿里山林業鐵路去年7月6日全線通車，但林鐵及文資處多次發現有民眾行走到軌道上，今天會同嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所，前往眠月線沼平車站至十字分道區段執行取締工作，當場發現2名前往眠月線的美國籍遊客，違規行走祝山線鐵道進入眠月線台灣一葉蘭自然保留區，依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，1人1罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵及文資處咬是，冒險行走軌道，極易遭遇行駛中的列車或作業台車，危及自身與行車安全，也違反鐵路法，去年12月至今年4月與警方執行8次聯合取締，共計9名違規民眾受罰。

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林鐵及文資處表示，前往眠月線一葉蘭自然保留區的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭的方向，再順著「塔山登山步道」指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，因路線位於台灣一葉蘭自然保留區，進入前須先至農業部林業及自然保育署網站「自然保護區域進入申請系統」申請。阿里山鐵路景色優美，但應遵守相關規定，鐵路沿線及橋梁隧道，勿走勿留勿進入，共同維護行車與旅遊安全。

林鐵及文資處與警方查獲2名美國籍遊客行走在鐵道上。（林鐵及文資處提供）

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