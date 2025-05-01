台南勞工模範母親出爐 94歲黃葉謹最年長

南市勞工局今公布勞工模範母親當選名單，94歲黃葉謹為最年長者。（記者王涵平攝）

2025/05/01 15:26

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局今公布勞工模範母親當選名單，94歲黃葉謹為最年長者，得獎母親展現堅強母愛，撐起家庭，也溫暖社會，5月3日在善化啤酒廠舉辦表揚大會。

黃葉謹今日出席發表會分享心情，自幼家境清寒，3歲喪父，8歲起即至日本人家庭幫傭分擔家計，育有5男2女，子女皆事業有成、熱心公益，長女現任台南市泥水業職業工會監事，2014年起加入勞工局「做工行善團」，曾榮獲南市模範勞工、南市勞工模範母親及全國總工會模範勞工。

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56歲汪文文單親扶養4歲與5歲的兒子，生活艱辛，卻從未向命運低頭，靠著考取多張美容美髮證照，提升專業技術，不忘回饋社會，參與勞工局「做工行善團」提供弱勢義剪服務，並熱心捐款慈善團體。兩個兒子目前分別在軍中任職連長及在餐廳擔任廚師，與母親感情深厚，貼心懂事。汪文文曾獲南市模範勞工、全國優良美容師等。

台南市美容業職業工會理事長辛美嬌今日為得獎母親化妝打扮，展現最美的一面。勞工局長王鑫基表示，模範母親堅韌生命力與無私的愛，精神值得我們學習。

2025年勞工模範母親當選人計有20名，分別為黃葉謹、翁楊採紅、陳蔡秋、徐林麗美、蔡蘇滿、鄭林梅賢、王梅香、馮愛珠、林黃玉嬌、陳柯淑卿、鄭秀宜、鄭淑滿、劉敬華、林秋眞、許錦鳳、張秀琴、邱清蘭、莊金玉、侯淑蘭、汪文文。

南市勞工局今公布勞工模範母親當選名單，得獎母親展現堅強母愛，撐起家庭，也溫暖社會，5月3日在善化啤酒廠舉辦表揚大會。（記者王涵平攝）

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