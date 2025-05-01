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    宜縣冬山河水域遊憩全面開放 香蕉船等4類仍禁止

    宜蘭縣冬山河水域遊憩原則上全面開放；但基於安全考量，全年禁止滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等，縣府昨完成公告即日實施。（資料照）

    宜蘭縣冬山河水域遊憩原則上全面開放；但基於安全考量，全年禁止滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等，縣府昨完成公告即日實施。（資料照）

    2025/05/01 15:36

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府考量冬山河水域遊憩與水上運動訓練「共存共榮」，為避免衝突，在武淵排水門至水上運動訓練中心間的訓練河段，在距右岸10公尺範圍內劃設「慢水道」，供水域遊憩使用，其餘河道原則上全面開放；但基於安全考量，全年禁止滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等，縣府昨完成公告即日實施。

    冬山河因有西式划舟、輕艇、帆船、龍舟等比賽與訓練，造成水域遊憩開放衝突；縣府日前開會協商，取得「共存共榮」共識；包括冬山河主河道、安平坑排水、五股排水及平行排水等範圍，除了基於安全，限制部分水域遊憩活動種類及範圍外，基本上予以開放。

    縣府4月30日完成「宜蘭縣冬山河水域從事水域遊憩活動範圍及相關開放限制禁止事項」公告並於即日上路，同時在河畔適當位置豎立20處告示牌，除放置公告內容，也以圖示說明水閘門、排水口、抽水機等位置，並提醒避讓水上巴士及電動小船，並放置QRcode連結，提醒遊客注意相關風險及責任承擔。

    公告中表示，基於安全考量，全年禁止從事滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等種類水域遊憩活動；而開放範圍河域，五股排水及平行排水，禁止穿越及操作沿岸水門及抽水站等農田水利設施；另，冬山河主河道冬山河五結防潮閘門前後100公尺及各匯入冬山河排水口方圓50公尺內，因有安全考量，禁止從事水域遊憩活動。

    此外，武淵排水門至冬山河水上運動訓練中心河段，此為水上運動主要訓練場地，為避免衝突，經協調在距右岸10公尺範圍內劃設「慢水道」，供水上遊憩使用。但冬山河辦理水上運動賽事期間，將另行公告禁止從事水域遊憩活動。

    工旅處也提醒，要在冬山河開放範圍帶客從事水域遊憩活動的業者，應依據「宜蘭縣小船及未具船型浮具經營管理辦法」，先向工旅處申請營業許可，以免違法。

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