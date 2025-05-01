竹縣瑞興國小今天過50歲生日 縣府致贈「教澤永霑」匾額

新竹縣瑞興國小春風化雨50年，今天校慶獲頒「教澤永霑」匾額。（記者黃美珠攝）

2025/05/01 14:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉瑞興國小今天過50歲生日，副縣長陳見賢代表縣府致贈「教澤永霑」匾額，感謝瑞興國小歷任的校長及老師們的共同努力，在教育領域的深耕與奉獻。

陳見賢說，瑞興國小在1975年8月改制，從新豐國小瑞興分班獨立為瑞興國小，到今年已經走過半世紀，前後歷經10名校長在此辛苦經營，也開枝散葉培育出1718名校友，期許該校持續以百年樹人的精神持續努力春風化雨鄉梓。

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瑞興國小校長胡定凡說，50年前一群懷抱理想的鄉親，在一片田野當中立下了一個簡單又堅定的願望，希望孩子不必遠行，可以在家鄉接受很好的教育，於是瑞興國小誕生了。歷任的校長、主任及老師對學校都非常關愛，未來學校一樣會培育孩子有堅韌的心靈，還有偉大的夢想，讓孩子成為更好的人。

縣府教育局表示，瑞興國小的前身新豐國小瑞興分班出現於1970年，次年變成瑞興分校，又過4年才獨立為瑞興國小。

該校努力辦學，2005年獲選為教育部「永續校園」，2015年榮獲新竹縣「閱讀教育特色學校」，2020年再成為閱讀訪視推動特優學校，去年第二度榮獲為閱讀訪視推動優等學校。

校方雖在偏鄉，但也積極爭取各項社會資源，去年就與宏達文教基金會合作，成為新竹縣第一所「品格實踐學校」，「品格教育」、「環境教育」及「閱讀教育」已成為學校發展的重要特色，並與台積電慈善基金會合作，提升學生科技與自學能力並營造書香校園。

從分班、分校到獨立成校，新竹縣新豐鄉的偏鄉小校瑞興國小，今天慶祝50歲生日。（記者黃美珠攝）

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