免費玩7天！ 彰南運動中心換新營運者 明起泳池、健身房全面開放

今天（5月1日）開始，彰南運動中心改由短期半年契約的營運業者接手，收費標準與公益時段皆照舊。（記者張聰秋攝）

2025/05/01 14:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕員林市彰南國民運動中心爆發租金、權利金爭議，加上場館設備修繕問題不斷，原本簽12年合約的凱格公司忍痛提早解約，4月30日正式結束營運。縣府緊急找來新廠商、頡承運動發展公司接手，但只簽下半年短約，從今天（5月1日）起接棒營運。

由於今天上午還在辦理資產點交和場館清潔，下午1點才開放羽球場、桌球區和綜合球場；明天（2日）起全館全面開放，包含游泳池與體適能中心，營業時間從早上6點到晚上10點都能使用。新業者也加碼推出5月2日至8日一週免費體驗活動，游泳池、體適能中心通通免費開放，歡迎民眾把握機會體驗。

請繼續往下閱讀...

縣府砸下4.7億元打造的彰南運動中心，2021年交由凱格公司營運，沒想到只撐了4年。凱格公司表示，疫情三級警戒期間仍全力營運，沒讓員工放無薪假，但館內設施問題太多，光是報修紀錄就累積396次，平均不到4天就出一次狀況，影響服務品質，也壓垮營運信心。

其中像是泳池加熱系統整整4年沒修好，凱格基於安全停用卻被縣府勒令開放，最後還被罰錢。其他包括排水不良、牆壁滲水、地坪下陷等問題也遲遲沒改善，讓凱格直呼壓力爆棚，無法再繼續經營下去，只能選擇提前解約。

對於提前解約風波，縣府也有話說，強調曾開過協調會，但凱格遲未補繳去年（2024）的土地租金差額，連今年（2025）的權利金和租金也沒繳，總欠款近700萬元，加上違約金已累積約3000萬元，只能依法處理。

新業者上場後，收費標準與公益時段皆照舊。縣府表示，在短期營運期間，縣府將同步依據《促進民間參與公共建設法》持續辦理重新招商程序，將彰南國民運動中心正式委外，預計今年10月底前完成長期新廠商遴選，再由新廠商正式接手營運，盼能順利銜接，不影響民眾運動權益。

彰南運動中心明天（2日）到8日推出一週免費體驗活動，游泳池、體適能中心通通免費開放使用。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法