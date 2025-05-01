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    公共汽車客運業員工數創新低 每月總工時居冠

    交通部公布2024年運輸及倉儲業生產及受雇員工概況，「公共汽車客運業」受雇員工1萬8994人，創歷年新低，每月總工時198.6小時，是運輸倉儲業之冠。（記者蔡昀容攝）

    交通部公布2024年運輸及倉儲業生產及受雇員工概況，「公共汽車客運業」受雇員工1萬8994人，創歷年新低，每月總工時198.6小時，是運輸倉儲業之冠。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/01 14:51

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部公布2024年運輸及倉儲業生產及受雇員工概況，「公共汽車客運業」受雇員工1萬8994人，創歷年新低，每月總工時198.6小時，是運輸倉儲業之冠，每月加班時數32.9小時，連三年皆逾30小時。

    交通部分析，2024年運輸及倉儲業實質國內生產毛額（GDP），運輸及倉儲業占1兆2369億元，較前年增加667億元，對整體經濟成長貢獻0.18個百分點，在GDP、成長率及貢獻度皆居前5名。

    運輸倉儲業全年受雇員工平均29萬7000人，其中「汽車貨運業」及「其他運輸輔助業」均超過7萬人，「公共汽車客運業」1萬8994人及「港埠業」2084人則創歷年新低；而隨著觀光需求升溫，「航空運輸業」受雇員工增加1817人為最多。

    每人每月總薪資，運輸倉儲業平均6萬5184元，較前年增加3227元、5.2％，創歷年新高，是整體工業及服務業員工6萬1002元的1.1倍。其中以「海洋水運業」13萬9500元最多，連續5年蟬聯第一，「航空運輸業」11萬7051元居次。

    每人每月總工時，工業及服務業平均169.2小時，其中運輸倉儲業170.5小時，是個大業別中第四多。再細究運輸倉儲各行業，「公共汽車客運業」總工時198.6小時居冠，「遞送服務業」189小時次之。

    每人每月加班工時，運輸倉儲業平均9.1小時，其中「公共汽車客運業」連續三年都超過30小時，去年增至32.9小時，較整體運輸倉儲業多出23.8小時。「遞送服務業」20.8小時，「鐵路及捷運運輸業」14.9小時，「倉儲業」12小時。

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