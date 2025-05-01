男花2千多元恆春住一晚幸運抽中休旅車 接到周春米電話驚回「我不信」

「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，4月至8月民眾入住恆春半島6鄉鎮合作店家就能參加抽獎，每月都會抽出一輛跨界休旅車。（記者羅欣貞攝）

2025/05/01 14:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推出的「恆春旅遊購GO節」今天（1日）舉行首場抽獎，在律師見證下全程網路直播，來自嘉義市的劉先生幸運抽中最大獎Honda HRV休旅車，當他接到屏東縣長周春米通知中獎的電話時，驚訝說「我不信！」，對話過程相當有趣。「恆春旅遊購GO節」至8月31日前每月都會抽獎，4月到8月全部有5輛休旅車，今送出第一輛，未來每月都會繼續抽出一輛。

迎接恆春建城150週年，屏東縣政府與屏南旅宿業者4月至8月共同推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，民眾入住恆春半島包括枋山、獅子、車城、恆春、滿州、牡丹等6鄉鎮合作店家就能參加抽獎，每月都會抽出一部休旅車；目前已有323家在地旅館、民宿業者加 入合作店家，統計4月在「恆春旅遊購GO節」官網登錄的發票或活動收據共有2012筆，消費金額破千萬，整個4月恆春半島已有超過1.2億元的觀光產值效益。

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屏縣府今天（1日）舉辦首場抽獎活動，頭獎得主來自嘉義市，4月12日實際入住恆春鎮南灣的「厝旅店」，發票金額2250元，幸運獲得Honda HRV跨界休旅一輛，接到屏東縣長周春米電話通知時，一度驚訝說「不信」，後來十分開心承諾「一定會再到恆春玩！」

周春米也在開獎現場表示，今年為恆春建城150週年，希望藉由這個活動，讓更多人重新發現國境之南的美好，並指出 國境之南不只有陽光與沙灘，還有豐富多元的文化活動與 自然體驗，是全年都適合旅遊的國內旅遊首選之地。

周春米進一步預告，5月至8月恆春半島將有一系 列精彩活動登場，包括結合陸、海、空三個維度全方位探索的「屏東超遊感-3D旅遊嘉年華」、適合全家騎行的 「半 島單車祭」、結合自然景觀、大型氣模與大型音樂活動的 「海口祭」，以及暑假前加碼推出的「墾丁song 及「在恆 春擁抱宇宙」星空主題活動，還有重頭戲「屏東風域祭 」，邀請全國民眾以四季為線跟著風的足跡去旅行，探索 風域半島的獨特魅力。

「恆春旅遊購GO節」至8月31日前每月都舉辦抽獎， 民眾只要選擇活動官網公告的合作店家，向 合作店家訂房並入住，取得發票或活動專屬收據，至活動官網登入憑證，就有機會獲得豐富大獎，每月將抽出汽車、洗脫烘衣機、洗碗機、75吋電視、電子衣櫥、按摩椅各1台，還有黃金、掃地機器人、手機等眾多獎項，活動詳情與最新資訊可上「恆春旅遊購GO節」官方網站查詢；縣府也提醒旅客入住時務必選擇合法旅宿，以住得安心玩得開心。

現場準備3台電腦由屏東縣長周春米（右）抽出由哪台電腦進行抽獎，全程有律師（中）見證。（記者羅欣貞攝）

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