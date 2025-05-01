為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中雙層觀光餐車上路 全景玻璃天窗啖美食賞風光

    台中市首台雙層觀光餐車以時尚「極光黑」外觀搶眼登場。（記者張軒哲攝）

    台中市首台雙層觀光餐車以時尚「極光黑」外觀搶眼登場。（記者張軒哲攝）

    2025/05/01 14:40

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市推廣城市觀光，首台雙層觀光餐車以時尚「極光黑」外觀搶眼登場，讓民眾在全景玻璃天窗下品味台中城市風光和舌尖美味。台中市府觀旅局指出，5月啟動的台中雙層觀光餐車，除周一公休外，每天出發，上下車地點為捷運文心森林公園站出口，路線行經府會園道、台中國家歌劇院、秋紅谷等，全程約90分鐘，帶領乘客在用餐同時認識台中城市風貌與歷史文化。

    台中紅色雙層觀光巴士自去年12月快閃營運以來，已成為台中的美好風景；即日起更推出「台中台北雙城」優惠，設籍台中市民眾憑身分證洽車上服務人員購買「台北市雙層觀光巴士一日券」享買一送一；而設籍台北市民眾憑身分證洽車上服務人員購買「台中市雙層觀光巴士四小時券」享買一送一；觀旅局邀請民眾透過雙層觀光餐車及雙層觀光巴士，全新感受台中城市無限魅力。

    台中市觀旅局長陳美秀表示，以前要特別到國外觀光或台北才有的雙層觀光巴士和餐車，現在台中就可以搭乘體驗。藉由雙層觀光餐車全景天窗，一覽台中迷人的日夜景致，是視覺與味覺的雙重享受；透過雙層觀光巴士戶外敞篷區，可以體驗難得的視覺角度，居高往下俯瞰台中，讓國內外遊客感受不同的台中，提升觀光產業發展。

    觀旅局指出，5月啟動的台中雙層觀光餐車，除周一公休外，提供午餐2個時段為11：30及14：00；晚餐2個時段為17：00及19：30，採線上預約，建議至少於出發前1天預約。全車共有3桌雙人座及5桌四人座，適合情侶、家人好友們一同上車遊玩。即日起開始開放預約，座位有限，趕快動手訂位，請洽台中市雙層觀光餐車預約平台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播