台中雙層觀光餐車上路 全景玻璃天窗啖美食賞風光

台中市首台雙層觀光餐車以時尚「極光黑」外觀搶眼登場。（記者張軒哲攝）

2025/05/01 14:40

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市推廣城市觀光，首台雙層觀光餐車以時尚「極光黑」外觀搶眼登場，讓民眾在全景玻璃天窗下品味台中城市風光和舌尖美味。台中市府觀旅局指出，5月啟動的台中雙層觀光餐車，除周一公休外，每天出發，上下車地點為捷運文心森林公園站出口，路線行經府會園道、台中國家歌劇院、秋紅谷等，全程約90分鐘，帶領乘客在用餐同時認識台中城市風貌與歷史文化。

台中紅色雙層觀光巴士自去年12月快閃營運以來，已成為台中的美好風景；即日起更推出「台中台北雙城」優惠，設籍台中市民眾憑身分證洽車上服務人員購買「台北市雙層觀光巴士一日券」享買一送一；而設籍台北市民眾憑身分證洽車上服務人員購買「台中市雙層觀光巴士四小時券」享買一送一；觀旅局邀請民眾透過雙層觀光餐車及雙層觀光巴士，全新感受台中城市無限魅力。

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台中市觀旅局長陳美秀表示，以前要特別到國外觀光或台北才有的雙層觀光巴士和餐車，現在台中就可以搭乘體驗。藉由雙層觀光餐車全景天窗，一覽台中迷人的日夜景致，是視覺與味覺的雙重享受；透過雙層觀光巴士戶外敞篷區，可以體驗難得的視覺角度，居高往下俯瞰台中，讓國內外遊客感受不同的台中，提升觀光產業發展。

觀旅局指出，5月啟動的台中雙層觀光餐車，除周一公休外，提供午餐2個時段為11：30及14：00；晚餐2個時段為17：00及19：30，採線上預約，建議至少於出發前1天預約。全車共有3桌雙人座及5桌四人座，適合情侶、家人好友們一同上車遊玩。即日起開始開放預約，座位有限，趕快動手訂位，請洽台中市雙層觀光餐車預約平台。

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