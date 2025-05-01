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    台中小黃公車5月調整新路線 山區海線偏鄉區交通更便利

    台中小黃公車5月調整新路線，照顧山區海線偏鄉區交通需求。（市府提供）

    台中小黃公車5月調整新路線，照顧山區海線偏鄉區交通需求。（市府提供）

    2025/05/01 14:47

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕為補強偏鄉公共運輸資源，台中市交通局自5月起調整5條小黃公車路線，包含新社區、石岡區、潭子區、大肚區、龍井區、沙鹿區等行政區都受惠，補助偏鄉地區離峰時段的運輸缺口，照顧偏鄉地區的交通需求。

    交通局指出，為提升小黃公車服務偏鄉交通效能，持續檢討後，5月1日調整5條小黃公車路線，其中黃3路新社新五村線原由市公車轉型為小黃公車，補足離峰時段新五村、茄苳寮等地區運輸缺口，並調整為「全預約制」，路線起迄點自「中興嶺」調整為「新五村」；黃17路中興嶺石岡線及黃21路王田營埔線兩線，調整為「固定發車與預約班次併行」，服務對象以長者及學生為主，固定班次可維持通學與洽公穩定性，同時輔以預約服務提升非尖峰時段的彈性調度，兼顧不同乘車需求。

    黃17路配合黃3路線調整延駛至「新五村」，串聯石岡、新社等地區，黃21路為方便長者外出訪友、參與社區活動，特別繞駛至「王田社區活動中心」，代步工具小黃公車來服務。

    另優化黃10路潭子大富線，為便利潭子東寶社區長者搭乘，增設「雅潭崇德路口」站；另因應光田醫院向上院區3月27日正式啟用，黃24路麗水田中線原「麗水－龍井車站（龍新路）」路線，於周一至周五提供6班次延駛至向上光田醫院，停靠於既有市公車站牌「自強保寧路口」站，滿足在地民眾就醫需求。

    新社區崑山里長廖銘洲指出，小黃公車有助改善長輩就醫與孩童就學的交通需求，尤其農忙時期對學童家長大有助益，在地民眾搭車往來石岡或新社均增便利性。

    交通局指出，5月1日起黃3、黃10、黃17、黃21及黃24等5條路線各班次發車時間配合路線調整，請民眾多加留意調整資訊。

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