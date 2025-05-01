媽咪您是我的公主！ 西螺文昌國小母親節活動溫馨感人

西螺文昌國小母親節慶祝活動設計「媽媽您是我的公主」體驗活動，讓媽媽享受當公主被服務的幸福感，其中按摩最受歡迎特別邀請專業視障按摩師服務。（記者黃淑莉攝）

2025/05/01 14:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺文昌國小今（1）日利用勞動節許多媽媽放假，提早舉辦母親節慶祝活動，吸引近300名媽媽、阿嬤參加，除有學生才藝表演，還設計「媽咪您是我的公主」體驗活動，由孩子及專業人士為媽媽服務，讓許多媽媽感動紅了眼眶，場面溫馨。

文昌國小母親節慶祝活動，由學校直笛隊、弦樂隊演出揭幕，接著榮獲全國語文競賽台語組特優的學生蔡沛何朗誦讚母親，還有學生以演唱越南童謠「送你一朵花」，接著全校學生一起獻花給媽媽，有孩子緊緊擁抱、有人開心親吻媽媽或對媽媽說出我愛妳，有不少媽媽感動紅了眼眶、眼角泛淚。

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接著是這次重頭戲「媽咪您是我的公主」體驗活動，現場有8個體驗，咖啡小甜品、蔬果健康美食、精油泡腳、盲人按摩、大愛手正能量、美甲等體驗，每項體驗攤位前都大排長龍。其中咖啡小甜品由孩子化身為服務生為媽媽煮咖啡、送甜點。

在美甲體驗由孩子先為媽媽擦護手霜，讓他們感受媽媽粗糙的雙手，接著再由美容科學生為媽媽做指甲彩繪。

文昌國小輔導組長陳姿秀指出，學校老師發覺多數媽媽平日把孩子當王子、公主般寵愛，替孩子做所有事，透過母親節活動由孩子來為媽媽服務，讓孩子感受到媽媽平日辛苦，也讓媽媽享受一下當公主的幸福及快樂感。

西螺文昌國小母親節慶祝活動設計「媽媽您是我的公主」體驗活動，讓媽媽享受當公主被服務的幸福感，由孩子們為媽媽們煮咖啡及服務。（記者黃淑莉攝）

西螺文昌國小母親節慶祝活動設計「媽媽您是我的公主」體驗活動，讓媽媽享受當公主被服務的幸福感，邀請美容科學生為媽媽們彩繪指甲。（記者黃淑莉攝）

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