「青年百億海外圓夢計畫」二梯開跑 可至韓國演藝培訓、法國見習太空產業

教育部青發署副署長諶亦聰。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/01 14:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為減輕青年生活負擔，行政院推出多項有利青年的政策。教育部今日強調，「青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次自即日起徵件至6月20日止，「海外翱翔組」將提供100案、625名圓夢機會，15至17歲青年可至韓國首爾見習演藝培訓，並提供18至30歲青年至法國見習太空產業。

教育部今日在行政院院會陳報「政府挺青年 政策陪你向前行」報告，彙整民進黨政府近期所提賦稅、育兒、海外圓夢等有利青年政策。

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教育部青發署副署長諶亦聰在行政院會後記者會表示，為協助青年能有機會赴海外圓夢，行政院去年11月核定「青年百億海外圓夢基金計畫」，自今年起分4年編列百億元經費，以拓展國際鏈結交流、青年帶動百工百業創新成長、引領青年多元創意行動為推動重點，對象為15至30歲青年。

諶亦聰指出，青年海外圓夢計畫分為「築夢工場組」及「海外翱翔組」。「築夢工場組」第一梯次296人申請，錄取54人，再輔導157人；「海外翱翔組」4184人次報名，錄取613人。

諶亦聰提及，第二梯次自今年5月1日起徵件至6月20日止，其中「海外翱翔組」將提供100案計625名的圓夢機會，例如提供15至17歲青年至韓國首爾見習演藝培訓、至德國學習精密機械與AI應用；提供18至30歲青年至法國見習太空產業等，鼓勵不同領域青年到各國交流，拓展國際視野、學習專業知識，學成後回國貢獻所長。

在賦稅政策方面，諶亦聰說，2024年1月3日修正「所得稅法」第17條，自2024年度起擴大幼兒學前特別扣除額適用年齡至6歲以下，且扣除額度由每人12萬元提高為第1名子女15萬元，第2名及以上子女每人22.5萬元，並取消排富規定，減輕所有育兒家庭租稅負擔。

青發署彙整，為鼓勵企業聘僱青年及為基層員工加薪，2024年8月7日修正公布「中小企業發展條例」第36條之2，增僱員工適用範圍修正為24歲以下或65歲以上本國籍基層員工，薪資費用減除率提高為200%，及為本國籍基層員工加薪之薪資費用減除率由130%提高至175%，以鼓勵中小企業聘僱青年投入職場並為基層員工加薪，協助其留用人才。

此外，為支持青年家庭，行政院依循賴總統的政策，推動「我國少子女化對策計畫」，執行「國家跟你一起養2.0」精進策略。持續擴大平價教保服務量，截至2025年3月止，0至6歲可提供約62萬個平價就學名額；減輕家長經濟負擔，提供托育、就學補助及育兒津貼；家外送托率及入園率大幅成長，顯見政策有利於家長將幼兒送托。

在完善托育時間方面，自2024年寒假起，推動公立幼兒園平日課後延長照顧服務與寒暑期加托服務，已超過9成、2336園開辦，家長採定額繳費，平日課後每小時35元，寒暑期每月2000元；並自2024年8月起於54家公共化幼兒園試辦臨時照顧服務。

「青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次自即日起徵件至6月20日止，「海外翱翔組」將提供100案、625名圓夢機會，15至17歲青年可至韓國首爾見習演藝培訓。 （行政院提供）

「青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次自即日起徵件至6月20日止，「海外翱翔組」將提供100案、625名圓夢機會，18至30歲青年可至法國見習太空產業。（行政院提供）

2024年1月3日修正「所得稅法」第17條，自2024年度起擴大幼兒學前特別扣除額適用年齡至6歲以下，且扣除額度由每人12萬元提高為第1名子女15萬元，第2名及以上子女每人22.5萬元，並取消排富規定，減輕所有育兒家庭租稅負擔。 （行政院提供）

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