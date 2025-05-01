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    四技申請入學二階展開 操作手冊公布招生官網

    四技申請入學二階展開，操作手冊已公布於招生官網。（取自招生官網）

    四技申請入學二階展開，操作手冊已公布於招生官網。（取自招生官網）

    2025/05/01 14:16

    〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度科技校院日間部4年制申請入學聯合招生第2階段「資格審查暨學習歷程備審資料」開放網路上傳，技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶表示，聯合會已將申請學生操作「上傳過程製作系統操作手冊」公布在招生官網上，提供申請考生操作時參考。

    段裘慶說明，四技申請入學第2階段「資格審查暨學習歷程備審資料」上傳作業，自今（1）日起開放，通過第一階段篩選之申請生，須於各校系（組）、學程所規定之上傳截止日21，時前完成網路上傳「資格審查暨學習歷程備審資料」。

    學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」；其中「課程學習成果」及「多元表現」，可經由申請生勾選後，由「學習歷程中央資料庫」釋出申請生之中央資料庫學習歷程檔案至至申請之校系科（組）、學程審查。

    具有中央資料庫學習歷程檔案之申請生，於每1個校系（組）、學程上傳前，上傳系統會呈現申請生第1至第5學期修課紀錄、第1至第6學期的「課程學習成果」及「多元表現」，申請生務必先於系統上瀏覽學習歷程檔案後，再審慎選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，上傳模式一經確定送出後，即不得再更改。

    至於未具有中央資料庫學習歷程檔案之申請生，系統呈現申請生未具有中央資料庫學習歷程檔案，備審資料上傳模式為「自行上傳PDF檔案」。

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