解決無屋可住困境！新北釋出86戶中繼宅 安置都更弱勢戶

市長侯友宜視察三重都更中繼宅，與市議員王威元交談。（記者陳奕劭攝）

2025/05/01 14:20

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府推動都市更新，至今累積約1200案核准，拆遷戶數超過8000戶，雖然被拆遷戶獲得租屋補貼，但是弱勢、長輩、身心障礙者家庭租房非常困難，海砂屋拆遷戶有急迫性需求。為解決住戶無屋可住問題，市長侯友宜今天（1日）宣布啟動都市更新中繼住宅政策，並釋出86戶中繼宅，讓更多弱勢家庭與海砂屋住戶在都更過程中，獲得及時安置。

侯友宜今天視察三重區都更中繼住宅，聽取城鄉局簡報，對於房間內新穎的設施讚不絕口。他表示，新北市的多元都更目前申請的案件已經達到1286件，都更面臨最後挑戰，在於很多弱勢家庭租房非常困難，海砂屋拆遷戶有急迫性需求。新北市釋出86戶中繼宅，其中提供三重35戶、土城、新莊等地51戶中繼宅。

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侯友宜指出，每年估計有70戶中繼宅需求，市府會做好滾動式檢討，朝400戶中繼宅目標前進，順利完成都更案最後那一哩路，讓大家不單是租金補貼，也讓弱勢家庭與海砂屋住戶快速得到安置，提高都更意願。

市府城鄉發展局黃國峰說，市府提供三重區中繼宅35戶不同房型（三房16戶、二房10戶、一房9戶），並由建商負擔租屋費用，其餘有土城區6戶、新莊區45戶等基地共86戶，預計於今年下半年開始受理申請。

黃國峰指出，中繼宅安置65歲以上長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭與海砂屋建物的都市更新戶，未來取得穩定戶數後，再滾動檢討申請對象及資格，讓都更戶走到拆遷流程時，都能安心、放心等待搬回新厝。

市議員王威元表示，都更中繼宅協助弱勢民眾在都更過程中獲得安置，是相當好的政策，三重區圖書館親子分館也是公益回饋的多元運用，希望市府多參考此模式，為新北打造更多生活機能。

市議員江怡臻指出，市府未來將推動土城運校重劃區，包括第一階段6戶與第二階段93戶，她也來參觀中繼住宅，相信中繼宅政策讓民眾更有意願參與都更，對居住更安心。

市長侯友宜視察三重區都更中繼宅，打開房門查看情況。（記者陳奕劭攝）

三重都更中繼宅有獨立的廚房，適合家庭生活。（記者陳奕劭攝）

市府釋出三重區中繼住宅，解決弱勢戶無屋可住的困境。（記者陳奕劭攝）

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