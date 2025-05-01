「山水之羽」藝術牆亮相 西拉雅風景區添新打卡熱點

「山水之羽」藝術牆正式亮相，月牙形馬賽克拼貼成山巒起伏與河流流動的意象，西拉雅國家風景區官田遊客中心再添新打卡熱點。（西拉雅管理處提供）

2025/05/01 14:21

〔記者王涵平／台南報導〕「山水之羽」藝術牆正式亮相，月牙形馬賽克拼貼成山巒起伏與河流流動的意象，西拉雅國家風景區官田遊客中心再添新打卡熱點。

官田遊客中心「福田久久」特色門牌已成打卡熱點，西拉雅管理處長許主龍表示，再次邀請新欣國際陶瓷暨古笨港陶華園藝術總監謝東哲老師規謝東哲劃，擅長交趾陶藝創作及古蹟修護，有南鯤鯓代天府淩霄寶殿交趾剪黏設計監造、板頭工藝規劃設計、台中宮原眼科老屋保存設計剪黏等經歷。

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「山水之羽」藝術牆以西拉雅國家風景區的壯麗山水為靈感，將月牙形馬賽克拼貼成山巒起伏與河流流動的意象，展現如烏山頭水庫般蜿蜒水域與四周群山的和諧美景，水雉鳥輕盈掠過陶板上細緻刻劃的菱角田，呈現水雉一生與自然生態的共生畫面，藝術融入山水的靈動之美，傳遞地方生態的豐富與文化的深厚，喚醒人們對自然環境的珍視與守護之情。

配合藝術牆設置完成，西拉雅管理處特別設計2款Q版水雉鳥圖案陶板，今日由藝術家親自導覽講解「山水之羽」藝術牆，帶遊客進入Q版「山水之羽」的童趣世界，拿起畫筆，為可愛的陶板上色，創造只屬於遊客的獨一無二作品。

「山水之羽」藝術牆正式亮相，月牙形馬賽克拼貼成山巒起伏與河流流動的意象，西拉雅國家風景區官田遊客中心再添新打卡熱點。（西拉雅管理處提供）

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