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    鼓勵搭大眾運輸！ 白沙屯站限量發放5000份「勇」字永保安康車票

    交通部5月1日在白沙屯站發放限量「勇」字永保安康車票。（交通部提供）

    交通部5月1日在白沙屯站發放限量「勇」字永保安康車票。（交通部提供）

    2025/05/01 13:25

    〔記者蔡昀容／台北報導〕白沙屯拱天宮媽祖進香今天（1日）深夜登轎出發，預估逾32萬民眾參與。交通部首次製作印有「勇」字的「永保安康車票」疏運平安守，限量5000份，今天下午3時在台鐵白沙屯站外發放，鼓勵進香民眾搭乘大眾運輸。

    交通部與台鐵合作，在拱天宮支持與各單位促成下，特製5000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，今天下午3時於台鐵白沙屯站外發放給民眾，祝福行走順利平安、國人行車安全。

    交通部也提供疏運措施，包括台鐵加開班次、高鐵增停苗栗站及公路局闢駛接駁專車，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，減少私人運具造成的壅塞與風險，也請駕駛人遵守交通規則、注意行人安全，共同守護這場具宗教與文化意義的盛會。

    台鐵方面，5月1日、2日、10日、11日加開區間（快）車76列次；5月1日1列次普悠瑪自強號，以及5月1日、10、11日15列次莒光號，增停白沙屯站；另111列次加掛車廂，將海線運能較平日提升近66％。

    公路客運規劃2條直達車接駁路線，包括5月1日及11日高鐵苗栗站往返白沙屯拱天宮的直達車，班距約10分鐘1班；5月3日北港朝天宮往返台鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元（半票25元）。公路局將視搭車狀況機動增車，載滿即發車。

    高鐵亦增開班次，5月1日上午7至9時、下午6時至晚間7時；5月9日上午7至9時、下午3時至晚間8時；5月10日上午7至9時、上午10至11時；5月11日上午7至8時、下午2時至晚間10時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位及現場人潮增開臨時班次。

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