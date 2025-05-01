平鎮幼兒園畢業生戴圓帽、勇氣手環 萌萌體驗客家成長禮

平鎮幼兒園今年共84位小朋友畢業，今天成長啟蒙禮，逾20位小朋友在舞台上，跟著台下小朋友一同隨著客家童謠唱唱跳跳。（記者黃政嘉攝）

2025/05/01 14:19

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立平鎮幼兒園為幼兒舉辦親子成長啟蒙禮邁入第6年，今年首次與桃園市政府客家事務局合作，在桃園市客家文化館舉辦，今天現場聚集400位小朋友及家長、老師共1千多人，透過成長啟蒙儀式、話劇展演、闖關活動等方式，共同體驗客家式成長禮。

平鎮幼兒園今年共84位小朋友畢業，今天成長啟蒙禮，逾20位小朋友在舞台上，跟著台下小朋友一同隨著客家童謠唱唱跳跳，充滿快樂純真的童趣氣氛，隨後客家局長范姜泰基、教育局聘任督學王國雄為代表畢業生戴上圓帽、穿上勇氣手環，及發放成長禮包。

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園長羅君玲表示，平鎮是客語重點發展區，每個孩子的成長都該被祝福，「創造記憶比發送紀念品更重要。」，今年成長禮的方式，是為孩子戴上勇氣手環，盼一路前行順遂，也為孩子戴上圓帽，象徵一生關愛為孩子遮風避雨的關懷祝福，成長禮包另有含平安成長寓意的蘋果，成長啟蒙典禮的園內畢業生與在學生都會參加。

今天成長禮活動，另安排沉浸式客語教學班級的幼兒，演出客語話劇《怕浪費的奶奶》，凸顯客家族群愛物惜物的精神，闖關活動遊戲包含客家八音、桌遊、陀螺童玩等體驗。

6歲陳世暐今年從沉浸式客語班畢業，他受訪時，以流利客語介紹自己今天和班上23位小朋友一起演話劇《怕浪費的老奶奶》，在劇中與老奶奶一同在河邊撿垃圾，演話劇感覺很好玩；母親廖婉伶表示，先生是客家人，過去家裡跟孩子溝通不大使用客語，為讓孩子能聽、說客語，故讓孩子來平鎮幼兒園讀沉浸式客語班，經過3年學習，孩子現在平常說話，已能自然地說出一些客語單字，感覺到客語已內化在孩子的說話模式，很感動孩子至今的學習成果。

范姜泰基表示，桃園市政府推動幼兒園沉浸式客語教學計畫已10年，加入本計畫的幼兒園分布新屋、楊梅、平鎮、龍潭等區，客家局繼去年底輔導新屋區新學屋幼兒園成為客家委員會認證的桃園市首間全客語幼兒園後，今年再與平鎮幼兒園攜手辦理成長啟蒙禮，讓沉浸式客語教學不只出現於園內的教保活動，也能連結家庭與社區，讓處於人生不同成長階段的小朋友與家長，獲得增進在地文化認同的扎根啟蒙大禮，今後除將持續於校園推動沉浸式客語教學計畫，同時也將推出「客語家庭2.0計畫」，鼓勵家庭成員於日常生活以客語溝通，期藉此串聯學校與家庭擴大營造客語友善環境，讓客家語言文化能在世代間永續傳承。

客家局長范姜泰基、教育局聘任督學王國雄為代表畢業生戴上圓帽、穿上勇氣手環。 （記者黃政嘉攝）

就讀平鎮幼兒園沉浸式客語教學班的陳世暐（右）演出話劇展現客語學習成果，與媽媽合影。（記者黃政嘉攝）

幼兒以毛筆書寫「大」字，象徵長大開啟智慧。（記者黃政嘉攝）

幼兒、家長參與客家八闖關活動遊戲。（記者黃政嘉攝）

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