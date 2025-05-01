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    台南建城300年府城隍廟5/3遶4大城門 警籲避「地雷」路段

    慶祝今年台南建城三百年，台灣府城隍廟將於五月三日舉行市區四大城門遶境活動。（圖：警方提供）

    慶祝今年台南建城三百年，台灣府城隍廟將於五月三日舉行市區四大城門遶境活動。（圖：警方提供）

    2025/05/01 14:03

    〔記者王俊忠／台南報導〕配合台南市政府舉辦台南建城300年「府城城垣節」系列活動，並因應台灣府城隍廟5月3日（週六）舉行的「府城隍巡城祭」遶境活動，南市警二分局評估出3日當天上、下午遶境壅塞路段，啟動交通疏導及治安維護機制，確保活動順利進行與民眾交通安全，也提醒民眾避開地雷路段與區域。

    此次遶境活動為紀念台南建城300年，由台灣府城隍廟主辦，預計5月3日上午7時30分從光華高中旁起駕，途經東門城、南門城、西門城、北門城等4大城門以及26間在地宮廟，路程涵蓋南市中西區、東區與北區等多處重要道路。

    對此市區重大宗教活動，南市警二分局已與主辦等相關單位就遶境路線、交通節點、緊急應變充分討論，遶境當日將實施交通管制與車道調撥，必要時機動封閉部分路段，並視現場人流與車流狀況做即時調整。預估3日上午時段，東門城圓環、台南大學及南門公園周邊路段交通較為壅塞；中午前後遶境隊伍將行經府前路、河樂廣場及水仙宮市場一帶；下午轉進民族路、忠義路及台南公園周邊，預計傍晚陸續返抵廟區，夜間於中西區青年路與民權路口交通管制。

    南市警二分局提醒民眾盡量避開遶境路線，並配合交通疏導指引，建議車輛用路人改道行駛，在中西區可利用中華西路、金華路等道路行駛，減少塞車與延誤情形。

    警方表示，為維護遶境活動良好秩序，呼籲參與陣頭人員與廟方遵守「不飲酒、不亂丟垃圾、降低音量、減少鞭炮施放」等相關規範，打造優質廟會文化。二分局將全程監控遶境活動，結合義警與志工團體，於各主要路口部署警力與協勤民力導引交通、維護治安，若發生突發事件或交通壅塞情形，會即時應變處置。

    台南市廟宇陣頭遶境活動，二分局員警進行安全維護。（圖：警方提供）

    台南市廟宇陣頭遶境活動，二分局員警進行安全維護。（圖：警方提供）

    慶祝今年台南建城三百年，台灣府城隍廟將於五月三日舉行市區四大城門遶境活動路線圖。（圖：警方提供）

    慶祝今年台南建城三百年，台灣府城隍廟將於五月三日舉行市區四大城門遶境活動路線圖。（圖：警方提供）

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