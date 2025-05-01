嘉市學童肥胖率連3年高於全國 議員籲補助清寒學童早餐

嘉市議員郭定緯（右）今天質詢時準備一份營養早餐送給教育處長郭添財（左），希望市府推動「清寒學童早餐補助政策」。（記者丁偉杰攝）

2025/05/01 14:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議員郭定緯今天定期會質詢指出，根據國健署112年度青少年健康行為調查，全國僅79.3％國中學童每天有吃早餐，比例逐年下降，且嘉市審計室資料顯示全市國中小學童肥胖率已連三年高於全國平均，反映出學童營養政策可能出現缺口，呼籲市府推動「清寒學童早餐補助政策」，補足現行「幸福飽餐券」僅限寒暑假午餐的不足。

市府教育處長郭添財回應說，學童肥胖有多樣因素，早餐對發育學童很重要，對此教育處會加以研議；他強調，學童健康是市府努力的目標，將持續關心國中小學童肥胖問題，持續宣導學童良好的生活習慣，以及少吃宵夜。

請繼續往下閱讀...

郭定緯今天質詢時也準備一份富含高蛋白質及膳食纖維的營養早餐送給郭添財，包括全麥吐司夾蛋、生菜沙拉、水煮蛋、水果及薏仁漿，希望市府重視學童健康，儘速評估導入早餐補助機制。

郭定緯憂心指出，學童未吃早餐不僅影響上課專注力，長期更可能導致肥胖、糖尿病等慢性病問題，衝擊身心發展。

郭定緯並舉台北市、新北市為例，說明多個縣市早已推動清寒學童早餐補助，台北市甚至與超商合作提供熱騰騰的早餐，嘉市作為教育之都，更應該有遠見地照顧每位學童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法