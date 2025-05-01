北市永康街變身漫步區 5/10起週末管制外來車輛進入

「永康街人本城市假日漫步區」將於5月10日至6月8日，每週六、日下午2點至晚上8點試辦，禁止一般車輛進入，並開放行人走在車道上。（資料照）

2025/05/01 14:01

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市永康商圈是許多國內外觀光客到台北的必訪景點，台北市政府將於5月10日至6月8日，每週六、日下午2點至晚上8點試辦「永康街人本城市假日漫步區」，於永康街周邊實施交通管制，禁止一般車輛進入，並開放行人走在車道上。

台北市交通局指出，永康街的逛街排隊人潮常從人行道蔓延到車道上，為提供更安全的步行環境，試辦「漫步區」，開放車道供行人通行，同時禁止一般車輛進入管制區；另為降低對當地居民的干擾，採柔性交通管制方式，開放持通行證車輛、緊急救援車輛、住戶店家臨時通行需求、裝卸貨車輛、外送員、計程車接送等通行，並注意要減速慢行。

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交通局長謝銘鴻說，此次試辦主要目的是減少外來車輛經過永康街，至於日後是否會常態實施，市府會觀察車流量、人流量，依電信資料掌握人潮，也會對遊客和在地居民進行問卷調查。

交通局綜合規劃科科長黃皇嘉建議，車輛可於管制期間改道金山南路、信義路、新生南路、金華街等，民眾前往永康商圈則可多使用捷運、公車、YouBike等大眾運輸系統。

配合漫步區，台北市商業處將於5月10日在永康公園內與永康里共同舉辦「愛在永康，『永』抱媽咪」母親節活動，活動時間自下午2點至5點，包含在地特色小店、溫馨手作體驗及趣味互動遊戲；5月17日、24日也會舉辦市集活動，讓市民朋友能享受永康街假日漫步氛圍。

黃皇嘉補充說明，漫步區管制方式與現行徒步區類似，惟徒步區須經法定程序申請設置，經可行性評估、辦理地區說明會，並試辦至少一個月後，取得當地半數以上居民同意，再經公開展覽及台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過後，方能由市府核定後公告實施。他表示，不排除永康街日後會循此程序成為徒步區。

「永康街人本城市假日漫步區」車輛管制路段及替代動線圖。（台北市交通局提供）

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