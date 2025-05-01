醫師投書錯引資料 陳昭姿：說出台灣醫療困境 不該成為被獵巫對象

民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

2025/05/01 13:52

〔記者林哲遠／台北報導〕中國醫藥大學附設醫院醫師李景行、護理師許漱白投書國際期刊「刺胳針」（The Lancet），直指台灣健保體系處在崩壞邊緣，因錯誤引用資料，昨日經醫學倫理委員認定錯誤，已去函請「刺胳針」撤稿。民眾黨立委陳昭姿今日表示，即使這篇文章在數字上出現偏誤，討論本質仍值得社會認真面對，呼籲衛福部讓說真話的醫師可以安心發聲，而不是成為寒蟬效應下的犧牲品。

陳昭姿指出，中國附醫醫師日前投書《The Lancet》，指出台灣健保體系在疫情衝擊下的結構性困境，引發衛福部與院方連番反應，甚至啟動醫學倫理委員會審查。這樣的處理方式，不僅誤導焦點，更讓人憂心醫療現場是否還有容納批評與改革聲音的空間。

請繼續往下閱讀...

「我想說幾句公道話。」陳昭姿表示，這篇文章在數據引用上確實存在問題，例如死亡率的計算基準未清楚說明，護病比的比較也有可議之處。但那不代表兩位醫師指出的困境是虛構的。不過，不能因為討論醫療現實而一刀切地貼上「抹黑」標籤，更不該動用倫理審查機制來壓制專業意見。

陳昭姿認為，畢竟，這不是抄襲、不是造假，更不是違反倫理的醫療行為，與其懲罰指出問題的人，不如讓回到數據與制度本身：台灣醫療人力過勞低薪、病房壓力高、重症照護能量不足，這些問題，難道不是我們長期視而不見的現實？

即使這篇文章在數字上出現偏誤，討論本質仍值得社會認真面對，陳昭姿說，錯誤的數據，不代表結論全然失真；而正確的警訊，也不該被行政機關蓋牌或打壓。台灣的健保制度讓大家曾經驕傲，但這不代表它不能也不該被檢討。

陳昭姿強調，只要願意拿出正確且具代表性的資料，就能更精準描述醫療體系的困境，讓改革討論回到專業與事實上，而不是情緒與權力的對決。她也呼籲衛福部，請讓說真話的醫師可以安心發聲，而不是成為寒蟬效應下的犧牲品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法