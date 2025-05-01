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    提早拆圍籬！台74大里路段匝道施工恢復3車道通行

    台74線大里「東昇里路段南入匝道」工程已完成匝道與主線的銜接，並提前拆除圍籬恢復成3線通行，讓車流恢復順暢。（記者陳建志攝）

    台74線大里「東昇里路段南入匝道」工程已完成匝道與主線的銜接，並提前拆除圍籬恢復成3線通行，讓車流恢復順暢。（記者陳建志攝）

    2025/05/01 13:43

    〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速公路在大里區東昇里路段增設匝道，前年2月開工，為銜接匝道與主線，在太平往大里方向約29K附近封閉外側車道施工，車道由3線縮減變2線，每天上下班時間從大里塞到太平，在施工單位努力下，昨天完成外側車道與匝道銜接處的柏油刨鋪，並拆掉施工圍籬恢復成3線道通行，希望讓該路段交通恢復順暢。

    為方便台中大里、太平、東區的民眾上台74線快速道路，在立委何欣純等地方民代爭取下，公路局與市府規劃闢設「東昇里路段南入匝道」，2023年2月開工後目前仍在施工，為了讓匝道和主線銜接，在太平往大里的方向的外線車道，封閉約500公尺進行施工。

    因該路段的車道由3線變成2線，造成車流減速回堵，上下班時間更是一路回堵到太平，甚至塞到太平溪洲路的上匝道，車陣綿延數公里，幾乎天天塞，讓用路人抱怨連連，所幸今天傳來好消息，在施工單位努力下，已經完成匝道與主線的銜接工程，昨天並拆除施工圍籬，完成外線車道路面刨鋪後，重新恢復成3線車道。

    公路局員林工務段長秦滄漪表示，目前施工進度約75%，因還有平面道路刨鋪、人行道復原等工程，整起工程須至今年7月才能全部完工，不過匝道主體工程，還有與主線的銜接處都已經完工，因此昨天完成外側車道路面刨鋪後，已經恢復成3線道通行，希望對於恢復該路段交通順暢有幫助。

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