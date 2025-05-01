高雄輕軌首季368萬人次 8所學校車站增34％

高雄輕軌今年首季運量出爐，通學與觀光站點運量顯著成長。（記者王榮祥攝）

2025/05/01 13:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌2025首季運量368萬人次，其中8所人氣學校車站運量較去年同期增加34%、8處人氣觀光車站較去年同期增13%，顯示通學通勤與觀光，已經成為輕軌的日常。

高市捷運局統計，今年第一季輕軌總運量達368萬人次，平日平均達3萬4696人次，假日則達4萬3132人次，穩定進入市民生活節奏，不僅鞏固觀光運輸角色，更顯著提升為通勤、通學的重要選擇，已然融入高雄的城市脈動之中。

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捷運局指出，環狀路網成形後，串聯駁二藝術特區、夢時代、美術館等觀光熱點，及通學、通勤與醫療院區場域，並與捷運、公車、台鐵等大眾運輸系統緊密整合，轉乘更為便捷。

捷運局注意到校園通學使用顯著增加，今年3月8處鄰近學校的站點，學生通學總量達23萬6021人次，較去年同期增加34%，主要分布於高雄高工、樹德家商等8個站點；今年3月份輕軌8處人氣觀光站點更達30萬8,652人次，較去年同期增加13%，也充分反映高雄市城市行銷帶動輕軌假日與旅遊運輸需求。

為提升搭乘品質與尖峰時段運能，捷運局已啟動增購列車計畫，將進一步縮短尖峰班距，並添購必要備品，確保列車營運與維修穩定性；捷運局也建議搭乘旅客下載「V高雄」APP，可即時查詢班次、票價與路線資訊，打造安全、便捷、環保的綠色運輸環境，讓高雄輕軌成為移動城市的核心力量。

高雄輕軌今年首季運量出爐，通學與觀光站點運量顯著成長。（記者王榮祥攝）

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