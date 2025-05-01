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    普通旅客佔用親子車廂？台鐵指定班次才有親子車票挨批

    台鐵列車親子車廂不一定售有親子車廂車票，引發爭議。（資料照）

    台鐵列車親子車廂不一定售有親子車廂車票，引發爭議。（資料照）

    2025/05/01 12:44

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵部分列車掛有「親子車廂」，但新竹市議員林彥甫日前帶女兒搭自強號，發現親子車廂坐滿未帶孩童的成年乘客，詢問讓座遭拒，列車長告知「該車次並非販售親子車廂的自強號」。台鐵表示，有些掛有親子車廂的車次，確實未販售親子車廂車票，台鐵會檢討編組規劃及親子車廂車票銷售。

    林彥甫日前與妻子、2名女兒一起搭火車北上，去程順利搭上掛有「親子車廂」的112次自強號，列車長也提醒非持有親子車廂票證，或是沒有搭乘資格的人離開，例如非孕婦或未帶孩子的家長。

    但回程時，他們搭乘149車次自強號，12車雖掛「親子車廂」，卻坐滿不是帶小孩的乘客，經詢問僅1人願意讓座，不讓座的乘客則說明，他很確定該車次並非親子車廂班次。事後列車長也向林彥甫表示，該車次雖掛親子車廂，但實際上未販售親子車廂車票，無法強制讓位，他與家人只好站著回程。

    林彥甫事後查詢，發現掛售「親子車廂」自強號（不含新自強），每天西部幹線北上4班、南下3班，南下最晚是下午1點17分從基隆發車，晚間時段沒有。他批評，台鐵現有政策傳遞親子家庭只能搭乘狹義的「親子車廂」，不然就沒有親子友善，令人難接受。

    台鐵公司總經理馮輝昇表示，親子車廂會在票務系統和車廂標示，149次確實沒有販售親子車廂車票，但因為編組運用而掛有親子車廂，所以一般乘客也可以乘坐。

    不過，馮輝昇強調，台鐵接下來會檢討，盡量讓附掛親子車廂編組「有去有回」，都銷售親子車廂車票，減少旅客間的誤解。

    馮輝昇說明，若是刷電子票券上車的旅客，由於屬於無座位票，列車長會提醒這類型旅客，若碰到一般持票乘客要讓座，這部分台鐵也會加強宣導及管理。

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