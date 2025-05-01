數位平台分潤不透明！NCC調查：廣電媒體盼流量外的分潤作法

立法院今日舉行聯席會議，討論各黨立委提出的媒體議價草案。（記者林志怡攝）

2025/05/01 12:24

〔記者林志怡／台北報導〕新聞媒體與大型數位平台之間談判權力不對等的問題，各界持續呼籲設立媒體議價專法，立法院今日舉行聯席會議，討論各黨立委提出的草案。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳崇樹於會中指出，新聞有價，數位平台應合理分潤，但調查發現，廣電媒體面臨分潤機制不透明的困境。

陳崇樹指說明，NCC在2022年辦理「我國廣電新聞媒體受數位平台影響產業調查委託研究案」，了解11家廣電新聞頻道受數位平台的影響情況，並發現過去10年來，不論廣告市場或民眾接觸新聞的管道，都大幅轉移到數位平台，雖電視新聞業者投入相當資源轉型，仍面臨平台合作透平度不足的問題。

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針對新聞媒體與數位平台互動情況，陳崇樹指出，部分廣電媒體、網路媒體、自媒體已與數位平台合作，但也對於Google、Meta兩大平台的分潤機制不透明感到不滿，有時會遇到隔月分潤大幅減少，但原因不明的情況，希望未來能有流量以外的分潤依據，受調查媒體也希望議價法導入流量外的分潤作法。

此外，陳崇樹提到，數位平台上充斥冒用電視名人進行詐騙的訊息，也嚴重影響媒體品牌形象，雖數位平台與新聞業者號稱夥伴關係，但雙方關係並不對等，研究結論認為新聞有價，數位平台應合理分潤。

陳崇樹說，新聞議價議題本質為數位經濟下的傳統產業與數位平台市場力量不對等，後續規劃重點在於建立雙方公開透明、互惠互利的合作機制，NCC作為廣電新聞媒體主管機關，持新聞有價立場，也尊重媒體專業自主，不論採行何種議價機制，都應確保新聞媒體的獨立性、不受不當干預。

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