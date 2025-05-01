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    農業部攜手國防部 水保防災演練首度結合城市韌性

    土石流防災專員陳聖哲（左）與范姮枝都服務超過10年。（記者楊媛婷攝）

    土石流防災專員陳聖哲（左）與范姮枝都服務超過10年。（記者楊媛婷攝）

    2025/05/01 12:51

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨極端氣候已成日常，韌性防災更形重要，農業部農村水保署將每年5月訂為農村水保月，推廣防災觀念，今年更首度和國防部合作，在花蓮防災宣傳場次加入城鎮韌性演習，假設若人為災害與天然災害如地震、颱風等同時發生，要如何讓民眾可盡速避難。

    颱風豪雨常在土石鬆軟地區引起大規模崩塌甚至土石流等，農村水保署將自5月起在全台北中南東各區舉辦40場水保防災教育活動，其中花蓮區的活動首度與國防部合作，假設若人為災害與天災同步發生情境如何讓民眾盡速避難，農村水保署副署長王晉倫表示，該場次由國防部主導，是因去年花蓮發生403地震後，相關演練有必要加入天災情境，未來是否擴大推動則還待國防部評估後續效果，但若擴大推動，絕對是樂觀其成。

    每當農村水保署發布土石流示警時，不支薪的土石流防災專員都會在警戒前協助疏散民眾，農業部今舉行頒獎典禮，勉勵服務超過10年以上的土石流防災專員，農業部次長黃昭欽表示，農村水保署近年培訓超過千名土石流防災專員，更有44名專員已服務10年以上，多年來這些專員們聽到風聲雨聲卻缺乏掌聲，透過頒獎希望可讓這些專員也能聽到掌聲，持續守衛家園。

    年紀近7旬的范姮枝女士在高雄甲仙擔任防災專員已有15年，曾經歷過八八風災的她，深感土石流防災觀念宣導的重要，本身也擔任當地西安里長的她表示，該里過去曾有七座山，八八風災後有二座山崩塌並合而為一，現在該里有六座山，親身經歷天災後，認為救災防災不分男女，擔任專員後，每當開設土石流應變中心，除了測量雨量，她還會開車巡視受災情況，車上還備著電鋸、鐮刀，如果有路樹倒塌影響交通，就立刻著手移除。

    范姮枝指出，除天災的挑戰外，最憂心的還是土石流防災專員的斷層，現在土石流專員放眼望去常常3個年齡加一加就破2百歲，但在天災下不分年齡、性別，希望有更多青年一起加入。

    7旬的陳聖哲過去就在農村水保署服務，退休後繼續擔任土石流防災專員已10年，他說希望自己可以把過去學得的水土保持觀念用在保護家園鄉里，他指出土石流、大規模崩塌可能發生前，都會勸導民眾盡速撤離，過去就有遇到90幾歲的老人家住家就在大規模潛勢區域，老人家遲遲不願撤離，他從早上8點不厭其煩勸到深夜2點，為的就是希望可守護大家的安全。

    農業部今舉行土石流防災專員的授旗典禮。（記者楊媛婷攝）

    農業部今舉行土石流防災專員的授旗典禮。（記者楊媛婷攝）

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