key貨按錯？ 超商架上滿滿同產品 網友一看傻了

超商原本應該放滿便當等微波熱食的六層高的架子上，被滿滿的涼麵所取代。（擷取自路上觀察學院）

2025/05/01 16:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著天氣越來越熱，不少民眾用餐時開始考慮清爽口味，超商也抓準商機，開始推出涼麵宣傳廣告。不過有網友發現，一間超商架上滿滿堆放了數十碗涼麵，幾乎沒有其他東西。他將驚人一幕PO網後引發熱議，更有網友笑稱是不是進貨時多Key了一個0？

原PO網友昨（30日）在臉書社團「路上觀察學院」 PO出照片，笑稱「夏天到了！」從照片中可見，超商原本應該放滿便當等微波熱食的六層高的架子上，被滿滿的涼麵所取代，一眼望去，除了底層有微波義大利麵等食品外，幾乎見不到涼麵以外的東西，畫面十分罕見。

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貼文下方，網友紛紛留言表示：「進貨是不是多key了一個0」、「這應該是兩個0...」、「上次差點訂了500瓶純喫茶的人經過」、「這按錯了吧」、「然後一堆都要報廢」、「光看到這一櫃我心更涼了」、「很明顯...店長叫貨叫錯」。

但也有網友表示：「附近有辦公大樓的話，這個量還好吧」、「我店員朋友說現在711都AI叫貨了，所以應該不會是多按一個0的情況吧，除非就故意點那麼多因為這一區的顧客都很常買涼麵。」

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