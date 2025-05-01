屏東首度全縣6地政事務所主任職期輪調 今天佈達交接

屏東縣6地政事務所主任職期輪調，今天舉行聯合交接典禮，由縣長周春米（左四）主持，右四為地政處長陳錦屏，其餘四人為六位地政事務所主任。（記者羅欣貞攝）

2025/05/01 11:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（1日）舉行屏東、潮州、里港、東港、枋寮及恆春等六個地政事務所主任聯合佈達、交接暨宣誓就職典禮；這是首度全部六名主任在職期內輪調，縣長周春米非常重視並親自主持及勉勵。

屏東縣府地政處表示，地政事務所是縣府派駐地方一線土地登記機關，管轄業務包括土地、建物測量、登記、地價擬定、非都市土地使用編定異動等項，基於整體地政業務發展、各所人才歷練經驗傳承、職務任期等因素考量，進行本次地政事務所主任輪調，也藉由此次調動期許各所主任發揮專業長才及豐富行政經驗，承上啟下，領導各級地政同仁提供更多元化便民措施及提升服務品質、工作效能。

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屏東縣長周春米表示，此次六所主任基於政策的推動，還有人才歷練，以及相關多方的考量一起調動，每位主任都各有專精也都有豐富的經驗，不管調動到哪所地所，相信都能肩負重要的責任，讓重要政策順利推動，在此鄭重賦予六所主任更重要的任務，也希望到任後都能秉持以前的認真專業，帶領各所確保鄉親的權益，同時也肩負反詐的任務，並且一起推動國家的公共建設。

此次主任調動情形如下：屏東地政事務所主任由原潮州地政事務所主任許棊鈞調任；潮州地政事務所主任由原東港地政事務所主任楊文財調任；東港地政事務所主任由原屏東地政事務所主任蘇文俊調任；里港地政事務所主任由原枋寮地政事務所主任董志仁調任；枋寮地政事務所主任由原恆春地政事務所主任王正忠調任；恆春地政事務所主任則由原里港地政事務所主任王麗娟調任。

地政處表示，地政業務與民眾財產權益關係甚鉅，土地登記成果更是國家推動公共建設的重要基礎，如何在便民效率及資料安全正確之間取得平衡點，一直是地政機關努力目標；希望藉此次人事調動，各地政事務所主任應更深入瞭解主管業務範圍，建立秩序、傳承及強化所內同仁工作職能，帶領同仁一起為屏縣地政工作共同努力，展現智慧地政新活力。

此次主任調動，王麗娟從屏縣最北的里港地所調到最南的恆春地所，家住高雄的她表示，人生本來就是不同環境的歷練，期待這次新的調任，而且縣府已經在恆春蓋好公教宿舍，住跟交通都不是問題，可以很安心就任。

屏東縣長周春米期勉六位地政事務所主任。（記者羅欣貞攝）

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