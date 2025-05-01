今明好天氣！ 週六起不穩定 週日後鋒面接續襲台

一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/01 11:34

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣變化快速，今明兩天將保持穩定的好天氣，但週六起水氣將再度增多，各地逐漸轉為多雲或有雨。中央氣象署指出，週末過後水氣增加，各地雲量增加、午後雷陣雨增強，且東半部降雨趨於明顯，週日後則有鋒面陸續影響台灣，中部以北可能有較明顯雨勢出現，但各地白天氣溫都可維持在30度左右。

中央氣象局預報員葉致均指出，今日台灣北風有微弱鋒面通過，但因距離較遠，造成的影響相當有限，中部以北、宜花雲量偏多，北台灣可能出現零星降雨，南台灣則天氣晴朗穩定，但各地山區午後需注意局部短暫陣雨，且花東地區在下半天可能因為鋒面通過、對流發展，可能有較明顯的雨勢出現。

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葉致均說，明日各地天氣維持穩定，且台灣周邊沒有明顯的天氣系統影響，風向則是微弱的東風，各地多雲到晴，僅東部地區有局部短暫降雨，中南部山區則需注意午後陣雨。

週六起台灣周邊水氣逐漸增加，東半部降雨也將更明顯，各地雲量增加，午後雷陣雨增強，且降雨可能持續到晚間。

此外，葉致均表示，週日將有鋒面接續影響台灣，造成各地天氣轉趨不穩定，中部以北、東半部地區降雨較明顯，容易有短暫陣雨或雷雨，南部地區有午後雷陣雨，下週一短暫的空擋後，下週二後還有另一波鋒面，且鋒面接近時，可能有對流發展並移入台灣上空，造成中部以北地區有較明顯雨勢出現。

葉致均也提到，接下來一週沒有明顯冷空氣影響台灣，各地夜間清晨氣溫約20至25度左右，白天無雨時，東半部地區氣溫28至30度，西半部普遍30至33度，南部近山區氣溫可能更高，北部若有雨時，氣溫略降，但整體感受都不會太涼冷。

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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