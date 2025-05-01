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    陪媽媽漫步森林賞五月雪 東勢林場推出母親節優惠活動

    東勢林場桐花盛開。（記者張軒哲攝）

    東勢林場桐花盛開。（記者張軒哲攝）

    2025/05/01 11:19

    〔記者張軒哲／台中報導〕時序進入五月感恩的季節，為了感謝媽媽們無私的付出及辛勞，東勢林場配合母親節，推出限時專屬相關優惠活動，邀請遊客帶著最親愛的媽媽一起走進大自然的懷抱，享受森林間的寧靜及芬多精，共享溫馨時光、留下美好回憶。

    彰化縣農會總幹事呂佩臻表示，母親節是個溫馨及感恩的節日，林場推出一系列的限定優惠活動，活動為五月份平日周一到周四，凡母親本人入場，即可享有門票160元的優惠；母親節（5月11日）當天再加碼回饋，只要是母親入園，除享有門票125元的優惠之外，並加贈一張價值160元的門票優惠券，邀您把握機會與媽媽共度珍貴時光。

    東勢林場遊樂區場長楊宏文表示，園區春末初夏生態豐富，「日賞桐花夜賞螢」正是最佳觀賞期，白天在場內可觀賞雪白的油桐花與綠意盎然的林蔭景致、體驗森林浴步道洗滌身心，走累了還有濯足園可以泡腳休息放鬆，接著晚上的重頭戲賞螢，五月上旬是螢火蟲季及油桐花季的尾聲，歡迎大家把握機會上山賞花、賞螢。陪媽媽親近自然、放鬆身心，用一場療癒身心的森林之旅，表達對母親的深深敬意與愛意活動。

    東勢林場推出母親節優惠活動。（記者張軒哲攝）

    東勢林場推出母親節優惠活動。（記者張軒哲攝）

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