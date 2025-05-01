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    高雄左營大路人行道局部改造 道工處:路好走、天際線也變美

    高雄左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改造完成。（道工處提供）

    高雄左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改造完成。（道工處提供）

    2025/05/01 11:17

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改造完成。工務局道工處指出，除了人行空間改善，也同步進行台電纜線、電箱地下化，不但走路更舒適、天際線也變美了。

    左營大路長期受街道兩側空中纜線、電桿等影響通行及景觀，地方期盼改善，道工處遂針對左營大路自圓環至埤子頭路範圍，自2022年3月起辦理人行環境改造計畫，其中左營大路6巷至埤子頭路已於4月完工。

    道工處說明，經協調地方同意電箱下地及電桿遷移位置後，將人行道換新為優質耐用鋪面，並擴大街角、改善斜坡道及行穿線等設計，保障行人安全。

    為擴增原有人行道空間，道工處一併將包含路燈、號誌、變電箱、停車格等合併成設施帶，於最後路面刨鋪翻新時一併調整車道、標線配置與停車格位規劃，兼顧整體停車需求。

    道工處進一步表示，左營大路因路幅有限且交通繁忙，人行環境改造難度高，纜線及電箱下地事宜更需耐心多方溝通及合作，感謝各界給予建議與居民體諒及等候，才得為舊城重塑天際線，營造出安心美觀的生活環境。

    未來市府會再配合周邊發展及中央補助計畫，推進埤子頭路以北的人行環境改造，建構舊城門戶新風貌。

    高雄左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改造完成。（道工處提供）

    高雄左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改造完成。（道工處提供）

    高雄左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改造完成。（道工處提供）

    高雄左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改造完成。（道工處提供）

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