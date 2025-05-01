超chill！看海聽歌、賞夕陽 高美濕地不一樣音樂會5/3登場

高美濕地不一樣音樂會於5/3登場。（記者張軒哲攝）

2025/05/01 11:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市國際知名景點高美濕地進入夏天旅遊旺季，為吸引遊客到訪，「高美不一樣音樂會」將於5月3日下午4時登場。現場邀請專業團隊演奏管樂、爵士樂、民謠歌曲等，並由亞洲大學時尚學系師生參與時裝走秀，展開一場聽覺與視覺的雙重饗宴。

台中市府觀旅局長陳美秀表示，「高美不一樣音樂會」邀請了台中在地台灣青年管樂團、台中中西爵士大樂團、Theseus忒修斯、海鷗K等專業團隊，展現人聲阿卡貝拉、管樂、爵士樂、民謠歌曲等多樣音樂風格，讓現場民眾倘佯於樂海之中。活動中也由亞洲大學時尚系共同走秀演出，現場共展現逾30套手作服飾，以新穎的服飾設計，表現出大專學子不受框架侷限的創意感，在海鷗K阿卡貝拉的歌聲中，呈現視覺與聽覺融合的藝術。

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台灣好行679台中活力海洋線將於5月4日正式開行，為遊客打開台中海線最美風景，沿線景點匯萃豐富的自然生態、人文風情、在地美食，例如媽祖信仰朝聖必去的大甲鎮瀾宮、擁有最新鮮豐富漁貨的梧棲觀光漁港、結合時尚休閒的購物商城MITSUI OUTLET PARK台中港、可體驗日式風情的梧棲文化出張所，以及懷舊梧棲老街、百年宮廟等，是一條飽覽海線風情的遊憩經典路線。台灣好行679台中活力海洋線也將在音樂會上亮麗登場，現場開放民眾拍照打卡。

高美燈塔園區於5月3日、4日辦理潮感市集，共計約有25間攤商參與及安排音樂演奏，售有各式特色文創商品，另為獎勵資源再運用，遊客如自備環保杯、環保袋、環保餐具等，市集攤商將發放點數再用於兌換高美燈塔園區商品，共同倡導珍愛自然資源。

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