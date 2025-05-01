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    日月潭「回春」邁大步！啟動水力發電排砂 首年拚清淤6萬立方米

    日月潭大竹湖水域淤積嚴重，形成大片沙洲影響景觀，台電首度透過潭底輸泥管將淤泥送至發電放水口，混合潭水後進行水力發電排砂，首年力拚清淤6萬立方公尺。（記者劉濱銓攝）

    日月潭大竹湖水域淤積嚴重，形成大片沙洲影響景觀，台電首度透過潭底輸泥管將淤泥送至發電放水口，混合潭水後進行水力發電排砂，首年力拚清淤6萬立方公尺。（記者劉濱銓攝）

    2025/05/01 11:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭湖光山色名聞國際，但水庫啟用91年來面臨淤積問題，導致潭區大竹湖出現大片沙洲，管理水庫的台電公司今年起首度展開水力發電排砂，利用布設潭底約4公里長的輸泥管，將淤泥抽起送至發電放水口，混合潭水後進行水力發電排砂清淤，今年力拚清淤6萬立方公尺，為日月潭「回春」邁開一大步，未來則會達到淤積「入出平衡」，維護潭區美景與水庫運作。

    日月潭不僅是觀光湖泊，還是水力發電、民生、農業用水的重要水庫，原始設計庫容1億7000萬噸，1934年啟用至今，淤積量約3000多萬立方公尺，有效庫容1億4000萬噸，淤積率約18％，以致大竹湖水域形成大片沙洲，除影響觀光景致，也衝擊水庫蓄水量。

    台電大觀發電廠表示，日月潭係透過武界引水隧道注水入潭，位在注水口的大竹湖水域才會出現淤積沙洲，過去雖透過陸挖、外運清淤，但每年清除的淤積量很有限，大約1至4萬立方公尺，相較每年新增36萬立方公尺淤積量，可說是「杯水車薪」。

    不過，今年起首度進行水力發電排砂，運用在大竹湖的抽泥船將淤泥抽起，經潭底約4公里長的輸泥管送到發電放水口，混合潭水後再進行水力發電排砂，一邊發電、一邊清淤，發電後的水則會順著溪流排入下游濁水溪。

    從1月執行至4月以來，已清淤1萬立方公尺，今年力拚清除6萬立方公尺，明年提高至12萬立方公尺，未來則盼淤積不要再增加，儘量維持每年清淤36萬立方公尺，希望在2031年達到淤積「入出平衡」，延長水庫壽命，永續日月潭美景。

    為解決日月潭淤積問題，台電透過抽泥船將淤泥抽起，再經輸泥管送至發電放水口進行水力發電排砂，今年1至4月已清淤1萬立方公尺。（記者劉濱銓攝）

    為解決日月潭淤積問題，台電透過抽泥船將淤泥抽起，再經輸泥管送至發電放水口進行水力發電排砂，今年1至4月已清淤1萬立方公尺。（記者劉濱銓攝）

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