咖啡新革命！成大團隊產學合作研創「生豆機能性發酵技術」

成大微生物科技團隊研創「咖啡生豆機能性發酵」技術，提升咖啡風味與機能。（成大微生物科技團隊提供）

2025/05/01 10:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕咖啡不僅是提神飲品，更能結合機能性發酵，帶來全新的味覺體驗！成大微生物科技團隊與業界合作，研創「咖啡生豆機能性發酵」的突破性技術，打破傳統限制，提高風味與飲品機能性。

研發團隊表示，不同於傳統專注於鮮果或帶殼生豆自然發酵的作法，這項創新技術聚焦於「去殼生豆」的發酵應用。由於咖啡豆在去除果殼後活性大幅下降，過去的發酵技術難以順利進行，更遑論提升風味與機能性。因此從種子生物學，結合微生物科技與天然機能性風味物質，成功克服技術瓶頸，為咖啡賦予前所未有的生命力。

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專業團隊透過嚴謹的儀器分析與杯測驗證，新技術不僅大幅提升了咖啡的風味層次，更創造咖啡在品味之間，細緻果香、微妙花香與圓潤口感交織。

研發團隊表示，如何在維持風味純粹性的同時，賦予產品更高的健康價值，成為業界必須面對的新課題。此突破性技術不僅為台灣咖啡增添新的競爭力，更開啟生豆國際交流與高端市場的布局。

台灣擁有的技術創新能力與精品咖啡栽培經驗，將是未來產業競爭的關鍵優勢。研發團隊指出，咖啡發酵革新，不僅打破傳統加工限制，更為台灣咖啡烏金產業開啟新的價值想像，未來隨著技術成熟與市場擴展，預期將帶動產值大幅提升，為台灣咖啡在國際舞台上再創高峰。

專業團隊分析生豆機能性發酵技術，更有微妙花香與圓潤口感交織。（成大微生物科技團隊提供）

成大團隊產學合作發表「生豆機能性發酵技術」 。（成大微生物科技團隊提供）

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