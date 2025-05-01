竹市新設數位實驗高中校長遴選出爐 新校長陳彥宇遭疑資格不符

新竹市新設的數位實驗高中校長遴選結果出爐，新任校長由籌備主任陳彥宇出線，但陳彥宇僅具國中校長資格，遭民代質疑資格不符，且市府恐有黑箱作業之嫌。（記者洪美秀攝）

2025/05/01 11:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市今年114學年度將新成立及招生的數位實驗高中，市府4月28日公告新任校長由數位實驗高中籌備主任陳彥宇接任。對此，市議員劉彥伶質疑陳彥宇是具國中校長經驗的教育人員，對市府遴聘其擔任數位實驗高中校長應不符合教育人員任用條例所規定的高中校長資格，且陳彥宇並未具實驗教育的相關養成與背景，是否適才適所？校長遴選過程只由市府實驗審議委員會決定，恐有黑箱之嫌，且這項實驗教育校長的遴選是否有函示教育部？都讓陳彥宇的正當性遭質疑。

劉彥伶提醒教育處，去年就發生有校長甄選成績單錯誤以及成德高中校長續任與遴選程序未符合規定的缺失，她認為，為保障陳彥宇以及未來數位實驗高中師生的權益，市府必須確實說明並依法辦理，不要讓教育界有市府黑箱作業之感。

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市議員林盈徹也說，陳彥宇曾任南華國中校長，符合教育人員任用條例第5條資格，但第5條是規範國中校長資格，以其認定陳彥宇具擔任數位實驗高中校長，該法規適用是否合乎規定？且具國中校長資格者又無實驗教育之專長，是否適任竹市數位實驗高中？依教育人員任用條例第6條規定，高級中等學校校長應具有曾任高中職教師和從事行政工作人員等一定年限之資格，市府是否有依規遴聘符合資格者？

市府教育處表示，新設的數位實驗高級中學校長遴選，依據《學校型態實驗教育實施條例》及《新竹市立實驗高級中等學校校長遴選及聘任作業要點》等相關規定辦理。校長的資格條件與產生方式，依據該條例第7條所訂之實驗教育計畫及第9條相關規定，經主管機關提送實驗教育審議會審議通過後，由主管機關核定許可。該程序可不適用《教育人員任用條例》、《教師法》、《國民教育法》及《高級中等教育法》等法規。

教育處說明，陳彥宇校長曾任南華國中校長，符合《教育人員任用條例》第5條所規定之資格，故此次遴聘其擔任數位實驗高級中學校長，資格無虞，並無任何疑義，過程合法。遴聘的校長除具法定任用資格，也有教育專業歷練，足勝任數位實驗高中的領導職務。

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