高雄60路公車變身藍寶石大歌廳 5/4駁二加碼快閃

高雄60路懷舊主題公車，是以藍寶石大歌廳元素結合。（高雄市交通局提供）

2025/05/01 10:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄60路公車變身懷舊主題公車，結合藍寶石大歌廳元素的華麗內外裝，讓不少搭車的乘客驚喜，為讓民眾可以「上車拍個夠」，高雄市交通局特別於5月4日在駁二藝術特區舉辦1日限定快閃展示活動，當日這輛主題公車將於下午２至７點停放於鄰近大港橋的淺三廣場，提供登車體驗。

高雄市交通局張淑娟表示，60路懷舊主題公車以「高雄懷舊 記憶探尋」為主題，運用電動公車為載體，融合藍寶石大歌廳的經典元素，重現高雄港都昔日的華麗年代。民眾除了可在日常搭乘中幸運遇見這台懷舊主題車，也能透過「高雄iBus+」APP，點選「跟著我搭懷舊公車」功能，迅速掌握標有「藍寶石」圖案公車的即時動態，隨時出發，展開一段時光之旅。

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藉由懷舊主題公車的設計與展示，不僅希望喚起市民對高雄歷史與文化的共鳴，更期待透過趣味體驗，鼓勵更多市民選擇公共運輸，落實低碳交通，攜手邁向永續城市目標。

60路主題公車自上路以來佳評如潮，交通局特別加碼辦理快閃活動，活動當日只要與主題公車合影並上傳指定平台，或參加互動遊戲，即可兌換精美小禮物，還有機會抽中7-11 50元商品卡。

高雄60路懷舊主題公車內裝復刻藍寶石大歌廳的復古元素。（高雄市交通局提供）

高雄60路懷舊主題公車，將於5月4日停放在駁二1日快閃展示，供遊客登車體驗。（高雄市交通局提供）

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