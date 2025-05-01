無人島淨灘列入綠色遊程選項 澎管處辦理3場次歡迎民眾報名

獨木舟跨島前往土地公嶼，結合水上遊憩與淨灘。（澎管處提供）

2025/05/01 10:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖由99座島嶼所組成，其中無人島眾多。交通部觀光署澎湖國家風景區管理處，攜手海漂實驗工作室規劃執行一系列「海洋零廢體驗遊程」，訂於5月24日及7月5日舉辦北海獨木舟單日跨島淨灘；行程由後寮沙灘划獨木舟到大白沙嶼（白公嶼）及土地公嶼（黑公嶼），再進行島上導覽淨灘及零廢餐食；並在7月12日辦理北海浪花野餐，由姑婆嶼淨灘後，至目斗嶼島上體驗零廢在地海味野餐。

澎管處表示，為響應聯合國SDGs永續發展目標，特規劃一系列藍色海洋零廢體驗遊程，活動內容考量參與者的體能舒適度並兼顧知識傳遞，串聯大白沙及土地公嶼，藉由水域遊憩活動及搭船登訪澎湖北海大白沙、土地公、姑婆嶼及目斗嶼等無人小島，讓參與者透過實際撿拾海洋垃圾之行動，在淨灘中同時探索體驗北海無人島嶼上生態之美，期許參與者透過系列體驗活動具備零廢永續責任旅遊之「減廢垃圾」觀念，更進一步能落實在日常生活之中。

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相關系列活動訊息公告於澎管處官網及海漂實驗工作室FB，即日起受理報名，活動一：5月24日獨木舟單日跨島摸魚摸到大白沙於5月21日報名截止；活動二：7月5日獨木舟單日跨島土地公嶼於7月1日報名截止；活動三：7月11日北海浪花野餐-姑婆目斗淨灘趣於7月9日報名截止，歡迎各界踴躍報名參加，一同打造藍色海洋永續旅遊新興玩法。

澎管處規劃三場次無人島淨灘，北海目斗嶼列名其中。（澎管處提供）

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