高雄5/3大型徵才 科技業、服務業開出4萬起薪

5月3日在三民家商將有大型聯合徵才活動。（高雄市勞工局提供）

2025/05/01 10:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市勞工局將於5月3日上午在三民家商舉辦「樂業高雄、幸福融融」大型聯合徵才活動，包括友達光電、鴻海精密、高雄日航酒店、無印良品等43家企業，提供上千個工作機會，包括工程師、服務業管理職等，不少開出起薪4萬元起。

此次聯合徵才的廠商包括鴻海、友達、瑞儀光電、華泰電子、和淞科技、建通精密、隆順綠能、華新能源電纜、長興材料、達成聚化、勝一化工、聚和國際等科技、綠能與製造業，應徵技術員、工程師及研究員等職位。鴻海、友達釋出當前最受矚目的AI、電動車及大數據相關職缺，月薪均達4萬元以上，隆順綠能、華新能源電纜及長興材料也開出4萬元以上薪資，徵求各類工程師。

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服務業部分，高雄日航酒店、H2O Hotel等知名旅宿業，與近期在高雄開設分店的餐飲業者如一条通壽司、すき家；連鎖批發零售業無印良品、HOLA、特力屋，及台鋼雄鷹、亞尼克、築間、老新餐飲、中鋼保全、高雄捷運等企業，將招募廚師、儲備幹部、翻譯人員、工安人員、稽核人員等各類人才。王座餐飲、築間餐飲及樂多多徵管理階層，薪資為4萬元以上。

勞工局表示，各徵才職缺的詳細資訊，已刊登於勞工局訓練就業中心網站「徵才活動」專區，求職者可提前上網閱覽，此外，為了節省活動當日的履歷撰寫時間，可事先於「台灣就業通」網站，填寫登錄或更新備妥電子履歷，活動當天搭配合適的服裝儀容和自信前往面試，以增加錄取機會。

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