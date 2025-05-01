台南市新文化局長今上任 黃雅玲：讓文化活在今天也連結明天

台南市新任文化局長黃雅玲。（南市文化局長提供）

2025/05/01 10:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府文化局新任局長黃雅玲今（1）日走馬上任，她擅長科技媒體應用整合與藝文策展，具備超過20年文化政策、藝術行政與地方創生的經歷。黃雅玲表示，未來將帶領文化局深化歷史底蘊、拓展創新視野，推動台南朝向更具全球競爭力的文化首都邁進。

市長黃偉哲表示，黃雅玲局長的到任，為台南文化注入新的專業能量，期待她引領台南在保留傳統的同時，走出屬於這座城市的創新道路。

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黃雅玲畢業於美國 Lindenwood University 藝術碩士，長期參與文化、藝術、設計及文化資產相關專案，擅長跨領域整合與政策推動。

黃雅玲表示，台南不僅是一座文化古都，也是一座持續前進、持續創新的城市。有著最豐富的歷史，也有最年輕的創意，文化也將是台南永續發展的核心。

黃雅玲表示，保存傳統不只是任務，更是城市創新的基石。台南之所以動人，正是因為傳統形塑了它的樣貌；但未來的挑戰在於如何讓市民能夠在日常生活中攜帶這份文化記憶，一起走向更寬廣的未來。「讓文化活在今天，也連結明天，這是擔任局長的最大課題。」

「我們扎根於傳統，但也要摸到天空。」黃雅玲強調，未來施政將以「文化治理4.0」為願景，並以傳統深化、文化教育、創新應用3大主軸作為策略方向。除了持續深化文化資產保存與活化，更將導入科技與創新元素，打造屬於在地的文化品牌資產。例如，推動文化大數據平台的建構，期待建立出台南文化數據圖譜，作為未來AI時代文化治理與決策的永續引擎。

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