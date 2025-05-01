青春好漾！台師大體育系20位學生製運動風桌曆

台師大體育與運動科學系集結20位體育系學生，推出「2026年運動男孩女孩桌曆」，透過專業攝影的獨特視角，展現運動之美與運動員精神。（台師大提供）

2025/05/01 10:11

〔記者林曉雲／台北報導〕青春好漾！國立台灣師範大學體育與運動科學系，推出明（2026）年限量版「運動男孩女孩桌曆」，20位體育系學生以美學角度，拆解過去運動的刻板印象，重新賦予「身體」作為風格載體的可能性，讓運動不是單一的剛強，也可以是優雅、冷靜、性感與自由，即起販售至5月14日，販售所得將運用在運動相關推廣活動。

系學會會長劉昊昊說明，體育不只是運動競技競賽，更是一份青春的熱血，年輕的衝勁，希望透過這本桌曆的製作，傳達永不放棄的精神，也是對台灣體育發展的紀錄，透過影像形式，進一步傳達「運動無需多言，看見他們，你就會懂！」的理念。

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桌曆分為「動態視界」男孩系列與「運動無界」女孩系列主題，男孩系列「動態視界」有別於傳統運動攝影，著重於動作的爆發力，精選各自代表一項運動專長的8位男性運動員，透過精心設計的肢體角度與光影變化，側重運動員沉穩自信的凝視與內斂風采。

女孩系列「運動無界」則取景於大自然中，邀請12位女性運動員，代表12項不同運動，從春天的浪尖到冬天的雪場，貫穿四季，展現「女力綻放，踏上四季運動之旅」主題，也展現自由、真實、堅韌的特質，以及運動之美的多樣可能性。

台師大體育與運動科學系集結20位體育系學生，推出「2026年運動男孩女孩桌曆」，透過專業攝影的獨特視角，展現運動之美與運動員精神。（台師大提供）

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