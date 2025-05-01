為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    青春好漾！台師大體育系20位學生製運動風桌曆

    台師大體育與運動科學系集結20位體育系學生，推出「2026年運動男孩女孩桌曆」，透過專業攝影的獨特視角，展現運動之美與運動員精神。（台師大提供）

    台師大體育與運動科學系集結20位體育系學生，推出「2026年運動男孩女孩桌曆」，透過專業攝影的獨特視角，展現運動之美與運動員精神。（台師大提供）

    2025/05/01 10:11

    〔記者林曉雲／台北報導〕青春好漾！國立台灣師範大學體育與運動科學系，推出明（2026）年限量版「運動男孩女孩桌曆」，20位體育系學生以美學角度，拆解過去運動的刻板印象，重新賦予「身體」作為風格載體的可能性，讓運動不是單一的剛強，也可以是優雅、冷靜、性感與自由，即起販售至5月14日，販售所得將運用在運動相關推廣活動。

    系學會會長劉昊昊說明，體育不只是運動競技競賽，更是一份青春的熱血，年輕的衝勁，希望透過這本桌曆的製作，傳達永不放棄的精神，也是對台灣體育發展的紀錄，透過影像形式，進一步傳達「運動無需多言，看見他們，你就會懂！」的理念。

    桌曆分為「動態視界」男孩系列與「運動無界」女孩系列主題，男孩系列「動態視界」有別於傳統運動攝影，著重於動作的爆發力，精選各自代表一項運動專長的8位男性運動員，透過精心設計的肢體角度與光影變化，側重運動員沉穩自信的凝視與內斂風采。

    女孩系列「運動無界」則取景於大自然中，邀請12位女性運動員，代表12項不同運動，從春天的浪尖到冬天的雪場，貫穿四季，展現「女力綻放，踏上四季運動之旅」主題，也展現自由、真實、堅韌的特質，以及運動之美的多樣可能性。

    台師大體育與運動科學系集結20位體育系學生，推出「2026年運動男孩女孩桌曆」，透過專業攝影的獨特視角，展現運動之美與運動員精神。（台師大提供）

    台師大體育與運動科學系集結20位體育系學生，推出「2026年運動男孩女孩桌曆」，透過專業攝影的獨特視角，展現運動之美與運動員精神。（台師大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播