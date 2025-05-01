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    國台辦批台灣「蹭會」 邱泰源反擊：健康人權不該受政治干預

    衛福部長邱泰源表示，健康人權不該受政治干預。（記者劉信德攝）

    衛福部長邱泰源表示，健康人權不該受政治干預。（記者劉信德攝）

    2025/05/01 09:55

    〔記者邱芷柔／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦登場，台灣迄今尚未接獲邀請函，衛福部長邱泰源今（1日）受訪表示，衛福部仍循往例組成「世衛行動團」，展現台灣積極參與國際公共衛生事務的決心。

    邱泰源今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「病人自主權利法部分條文修正草案」，會前接受媒體聯訪時表示，目前還沒有收到WHA邀請函，但依過去台灣熱烈參與國際間各種公共衛生、醫療事務的精神，今年還是會組世衛行動團參與。

    針對中國國台辦批評台灣「蹭會」、「鬧會」，並聲稱只要接受「一中原則」就能參加WHA。邱泰源回應，台灣具備國際公認的醫療品質，也持續協助其他需要的國家，參與WHA是健康人權的實踐，不應受到政治干預，「全世界的所有人民都應該得到相同的健康照顧的一個機會，台灣絕對可以幫助世界來達到這樣的一個目標。」

    外界關注今年是否如往年僅能在「外圍」與僑胞進行交流與倡議？邱泰源表示，外圍、內圍其實很難定義，只要世界各國能看見台灣，無論在哪個地方，台灣展現的都是高水準的醫療品質，以及熱情、積極關懷其他國家的態度，也樂於與各界交流，不論在哪個場域，台灣世衛行動團到日內瓦，都是媒體關注的焦點。

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