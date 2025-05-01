梅雨季開始！下週鋒面頻繁活動 天氣時晴時雨變動快

下週有鋒面系統頻繁在台灣附近活動，環境水氣都比較多、大氣環境也偏不穩定，時晴時雨變化快，要持續注意天氣預報資訊。（資料照）

2025/05/01 09:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（1日）開始進入氣象署所定義的梅雨季，有微弱的鋒面系統在台灣北部海面通過，中北部、東半部天氣轉為多雲或陰，偶有局部陣雨，預估下週日（4日）起有鋒面系統頻繁，在台灣附近活動，大氣不穩定，各地都有都有下雨機會。

天氣風險分析師歐宗學在臉書指出，今鋒面偏北通過，對台沒有直接影響，中北部、東半部天氣轉為多雲或陰，局部地區會偶爾有些短暫陣雨，由於雲量增多，北部地區白天高溫會稍微降低，南部地區依然感到炎熱。

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明（2日）西半部天氣恢復晴時多雲，午後山區有零星短暫陣雨機會。東半部地區則在東北至偏東風環境的迎風面，仍會有局部稍多的雲量及短暫陣雨機會。週六（3日）環境風向轉為東南風，北方又會再次有鋒面系統建立，水氣逐漸增多，除了在海上可能有雲系發展移入帶來降雨以外，更要留意的是午後各地都可能有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨。

下週日起到下週一整個禮拜會比較頻繁有鋒面系統在台灣附近活動，環境水氣都比較多、大氣環境也偏不穩定，容易有雲系發展影響帶來短暫陣雨，預估各地都有下雨機會，時晴時雨變化快，有安排戶外活動，要持續注意天氣預報資訊。

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