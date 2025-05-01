100換200！經濟部「好市加倍購」五月登場 高雄11處有好康

好市加倍購在高雄計有龍華、三民第一、武廟、鳳山第二、旗后觀光、光華、三民街、蚵仔寮、忠孝、南華、鳳山青年等11處市集參與。（ 經發局提供）

2025/05/01 08:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕經濟部5月起連4週舉辦「眾星雲集、好市加倍購」活動，高雄共有包含武廟、龍華等11處市場夜市參與，民眾於活動期間前往指定市場或夜市消費，並自備環保袋、環保杯或餐具組等，至服務台確認後即可以100元兌換200元「好市加倍券」1份，總數逾1萬份、發完為止。

高市經發局長廖泰翔表示，經濟部的「眾星雲集 好市加倍購」活動，不僅可促進傳統市場夜市商機，更鼓勵環保意識進入到市民生活；這次活動自5月2日起持續4週，包括龍華市場、三民第一市場、武廟市場、鳳山第二市場、旗后觀光市場、光華夜市、三民街攤集場、蚵仔寮、忠孝夜市、南華夜市、鳳山青年夜市等11處市場及夜市熱情參與。

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民眾只需在指定的市集內消費，並自備環保袋、杯或餐具等環保用品，即可至服務台以新臺幣100元兌換2張面額100元的好市券，市場夜市內的攤商從排隊名攤、特色小吃到異國料理，應有盡有，滿足不同年齡層消費者的多元需求，民眾要把握機會搶好康。

龍華公有市場自治會長李國祥對此次活動表示讚賞，並感謝經濟部及市府的努力，這樣的活動有助於提升傳統市場的形象，並期待能吸引更多民眾進入市場，享受多樣化的美食和服務。

光華夜市管委會主委顏永峻則表示，這活動不僅能夠激發傳統市場的消費熱潮，更能夠讓環保意識深入人心，每個市集參與者在使用自備的環保袋或餐具後，便可用100元現金兌換200元的好市加倍券，民眾本來計畫只買1份美食，現在卻可以豪氣地多買幾份。

「眾星雲集、好市加倍購」活動5月起連續4週辦理，傳統市場活動時間為單週週五（5月2、16日）雙週週六（5月10、24日），列管夜市活動為每週六（5月3、10、17、24日），完整參與活動市集名單及活動時間等資訊，可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉絲頁、經發局臉書粉絲頁或撥打0800-688-818將有專人提供協助。

好市加倍購在高雄計有龍華、三民第一、武廟、鳳山第二、旗后觀光、光華、三民街、蚵仔寮、忠孝、南華、鳳山青年等11處市集參與，圖為龍華市場人氣店家。（經發局提供）

經濟部舉辦「眾星雲集 好市加倍購」於今（114）年5月開始，高雄知名的武廟、龍華、光華等11處市集參與。（經發局提供）

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