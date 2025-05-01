走進春夏森林！蕙蓀林場賞螢、木文化節活動只要銅板價

蕙蓀林場5月舉辦「惠蓀木文化節」活動，民眾入園只要50元。（記者張協昇攝）

2025/05/01 08:44

〔記者張協昇／南投報導〕春末夏初，正是位於南投縣國姓鄉蕙蓀林場螢火蟲飛舞閃耀的季節，為了讓民眾體驗與森林綠精靈共舞的感動，林場於5月2日、3日、9日、10日，為住宿客人舉辦「2025蓀夜賞螢活動」，並開放園區外民宿、露營區遊客參加，只需50元即有專人導覽賞螢。

另林場5月17日、18日及24日、25日舉辦的年度盛事「惠蓀木文化節」，也只要花50元即可入園，且可兌換原生樹苗，並參加森林五感體驗與趣味闖關活動，總價值超過500元。

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中興大學實驗林管處指出，近期林場內螢況佳，從收費站開始一直到梨園、山茶巷及情人道等區域的黑翅螢與大端黑螢群聚，為林場夜晚披上一層浪漫光輝，正值賞螢最佳時刻。而已舉辦18年的「惠蓀木文化節」，今年以「逗陣森作夥」主題登場，號召全民走進森林，一同體驗永續生活的美好，且今年門票回到37年前的銅板價，只需50元即可入園。

木文化節活動內容豐富多元，包括森林療癒、數蝶觀察、攀樹體驗、親子互動遊戲，以及邊角木翻轉車、生態瓶製作等國產木竹材DIY課程，並將匯集數十攤特色攤位，展售在地農林特產與文創商品，同時安排草原音樂表演，讓民眾在春夏交替之際，走進森林，沉浸於大自然懷抱，享受視覺與聽覺的雙重饗宴，深入感受森林生活的魅力。活動詳情可至惠蓀林場FB粉絲頁查詢。

蕙蓀林場螢火虫飛舞閃耀，為林場夜晚披上一層浪漫光輝，正是賞螢最佳時刻。（圖:李汪玲攝，中興大學實驗林管理處提供）

蕙蓀林場綠色螢火閃耀，與美麗的星空相輝映，構成夜晚森林中夢幻唯美的景緻。（圖：李汪玲攝，中興大學實驗林管處理提供）

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