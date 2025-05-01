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    50多年收藏近10萬個愛！ 火柴達人蔣敏全把最珍貴都拿出來了

    蔣敏全收藏特殊造型的六角形火柴盒。（記者劉曉欣攝）

    蔣敏全收藏特殊造型的六角形火柴盒。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/01 06:23

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕全部都是愛！火柴達人蔣敏全用了半世紀的時間，收藏了近10萬個火柴盒，他都能如細數家珍的說收每個收藏的故事，包括彰化在二戰後曾經先後有3間火柴工廠，因為家家戶戶都要用火柴，火柴盒也成為最佳廣告版面，見證城市與產業走過的風華史頁。

    蔣敏全說，早年火柴是民生必需品，也是火柴盒最精采的時刻，公司行號想要自我宣傳，印在火柴盒準沒錯，火柴盒上的圖案是應有盡有，也有各家推出的招牌圖案，從自由之火、狗頭、猴子、水手到月琴都有。

    蔣敏全，彰化曾經有3家火柴工廠，彰化市在自強路、湳尾都有，他因為父親是台火的員工，加上本身喜歡台灣鄉土文化，看到父親所收藏的火柴盒，也跟著步上收藏之路，才發現火柴盒也太精采了，處處都是學問與故事。

    由於早年收藏火柴盒的同好比較多，但隨著火柴不再是家用必備品，收藏的火柴盒族群也逐漸凋零，蔣敏全就收到不少轉贈，有的還是子女轉交，有的則是親手奉上，就是不捨多年來的收藏散逸各處，希望由愛好者能夠繼續好好對待。

    彰化市長林世賢表示，蔣敏全用了一生的時間來收藏與研究火柴盒，為台灣火柴盒留下最珍貴的史料，即日起到5月26日在彰化市立圖書館舉辦「蔣敏全火柴收藏展」，一起跟著火柴盒走入時光隧道，點亮心底回憶的光。

    超級大明星的歌仔戲天王楊麗花，也是火柴盒的封面人物。（記者劉曉欣攝）

    超級大明星的歌仔戲天王楊麗花，也是火柴盒的封面人物。（記者劉曉欣攝）

    早年生產專供壁爐使用的火柴。（記者劉曉欣攝）

    早年生產專供壁爐使用的火柴。（記者劉曉欣攝）

    蔣敏全收藏全台最長的火柴盒。（記者劉曉欣攝）

    蔣敏全收藏全台最長的火柴盒。（記者劉曉欣攝）

    蔣敏全不只收藏火柴盒，還研究火柴盒。（記者劉曉欣攝）

    蔣敏全不只收藏火柴盒，還研究火柴盒。（記者劉曉欣攝）

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