超越0.03先天弱視 「微笑王子」彰中許勝崴勇奪視障第一類組榜首

彰化高中許勝崴（圖中）拿下視障第一類組的全國榜首，導師曾敏慧（圖右）與資源教室老師昌洋立（圖左）都與有榮焉。（記者劉曉欣攝）

2025/05/01 06:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「總統教育獎」得主彰化高中學生許勝崴，突破先天弱視0.03的限制，以優異的成績，參加身障生大專院校甄試，勇奪視障組第一類組全國榜首。許勝崴表示，他從小志願就是當律師，希望進入台北大學法律系，實現多年來的夢想！

因為視力只有0.03，讓許勝崴從一路念文開國小、鹿港國中到彰化高中，永遠都是坐在班上最前面靠近黑板的位子，這讓總是臉掛微笑的他，也不禁有些抱怨。但他總是很快就收起怨天尤人的念頭，把握上課的分分秒秒，全心全意聽課。

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許勝崴說，因為視力的關係，他上課、寫作業或是念書，都要靠著擴視機的輔助，眼睛也會特別容易疲倦。自知無法考前衝刺熬夜抱佛腳，他要求自己每天都要念書，才不會造成眼睛的負擔，上課來不及抄寫老師寫在黑板的重點，就用手機拍下來，回家再整理筆記，而他的筆記更是全班同學的最愛，常常都要借給同學影印。

許勝崴在國小就拿到總統教育獎，他認為自己一路走來，遇到太多的老師貴人與天使同學，未來希望能夠當律師，進入法扶基金會當法扶律師，可以幫助需要幫助的人，就如同他從小到大，受到許多人的幫忙，當他有能力回饋時，他希望自己能當個手心向下的人。

許勝崴的導師曾敏慧與資源教室老師昌洋立都表示，勝崴不只是成績好，個性、人緣與做事態度都非常好，還因此拿下德育獎，能夠勇奪視障組第一類組全國榜首，就是他一步一腳印，努力3年所獲得的甜美果實。

彰化高中許勝崴（圖中）拿下視障第一類組的全國榜首，導師曾敏慧（圖右）與資源教室老師昌洋立（圖左）都與有榮焉。（記者劉曉欣攝）

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