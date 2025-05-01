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    女網友這樣點菜被讚「胡天蘭」 本尊澄清：去名店從來不吃小籠包

    網友分享鼎泰豐內行點法遭誤指像胡天蘭，胡天蘭澄清「根本不會這樣點」，強調只吃蝦仁蛋炒飯與元盅雞湯。（胡天蘭提供）

    網友分享鼎泰豐內行點法遭誤指像胡天蘭，胡天蘭澄清「根本不會這樣點」，強調只吃蝦仁蛋炒飯與元盅雞湯。（胡天蘭提供）

    2025/05/01 00:40

    〔記者王捷／台南報導〕女網友在社群平台分享「鼎泰豐內行人吃法」，自稱夏天必點「冷筍沙拉、松露小籠包配啤酒」，媒體報導指稱「根本美食專家胡天蘭」。但資深美食專家胡天蘭深夜澄清，她去名店從不點小籠包，只吃蝦仁蛋炒飯跟元盅雞湯。

    女網友在社群網站貼文，夏天都會跟朋友去鼎泰豐，習慣性點涼筍、啤酒與松露小籠包，問其他網友自己是不是拜金女？有網友讚她超懂吃，引起熱烈討論，還有留言直呼這組合「有品味」。有媒體報導指稱，有網友說「根本是胡天蘭」，並將胡天蘭的名字放進標題。

    胡天蘭看到後在深夜指出，覺得有點冤枉，她擔心媒體用了她的名字卻推給網友，因此想要澄清，報導中提到涼筍、啤酒與松露小籠包不是她會吃的品項，她去這間名店素來不點小籠包。

    部分消費者可能誤解小籠包起源上海，但這項名吃是灌湯包的變體，可追溯到北宋時期的河南地區。鼎泰豐創立於1958年，原為台北一家食用油行，1972年轉型為餐廳，其中18折的小籠包是招牌，並以精緻服務與穩定品質在國內外打響知名度，現已在全球多國展店。

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