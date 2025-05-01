亞灣特貿三北基地動土 林欽榮：南基地2案年中、年底陸續動工

亞灣特貿三北基地昨動土。（記者李惠洲攝）

2025/05/01 00:15

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕亞灣2.0首件公辦都更案「特貿三北基地」昨動土!高市副市長林欽榮指出，此案總投資額可達470億元，預估2031年底可完工；他並預告南基地兩件公辦都更案，今年年中、年底也將陸續動工。

特貿三北基地位於高雄新市圖總館、中鋼總部、高雄展覽館中間，面積約3.1公頃，位處亞灣蛋黃區，由高市府攜手台電經嚴謹招商評選，最終由興富發集團獲選實施者，三方共同開發，昨舉辦動土典禮。

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林欽榮說明，本案為亞灣2.0首件公辦都更，總投資約達470億元，規劃6棟高樓，完工後市府分回一棟2.5萬坪商辦與480席地下車位，其中104席為公共停車場，台電分回一棟3.5萬坪商辦與573席地下車位。

都發局長吳文彥指出，特貿三北基地規劃60米寬、超過5千坪開放廣場，實設建蔽率僅38.51%，全區綠覆率達75%以上，並規劃取得銀級綠建築與黃金級智慧建築標章；本基地南、北側各退縮14至15米、供基地內部儲車空間，更設置立體通廊往西跨越成功路串聯新光公園、往南跨越林森四路接南基地。

林欽榮說明北基地規劃內容同時，也透露南基地兩都更案預計今年年中、年底陸續動工，臉書社群高雄好過日則提到南之北基地，由國揚與台灣人壽組成的星紀元團隊投資234.6億元，預計興建兩棟48層雙塔住商大樓，及一棟3層樓商場。

好過日說明，特貿三南之北基地和左營高鐵科技之心，是國揚目前在高雄主導的兩個大型投資案，和左營高鐵案相比，此案沒有飯店，但同樣有商辦、住宅、以及商場的設計，不論是設計或是背後漢神、漢神美食團隊的資源，都可能讓此案更讓人期待。

亞灣特貿三北基地60米中軸廣場與立體連統空橋模擬示意圖。（都發局提供）

林欽榮提及特貿三南基地兩案今年中、年底可望陸續動工，臉書社群高雄好過日也發文關注特貿三南之北基地規畫方向，圖為南之北基地模擬圖。（翻攝好過日）

亞灣特貿三北基地、港灣「揚帆啟航」建築意象示意圖。（都發局提供）

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