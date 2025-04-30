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    國3大溪交流道匯台66尖峰塞爆 高公局同意標線調整、路肩拓寬

    國3大溪交流道銜接台66北上經常塞車，市議員李柏坊指，高公局會勘決議調標線及拓寬路肩變一車道。（李柏坊提供）

    國3大溪交流道銜接台66北上經常塞車，市議員李柏坊指，高公局會勘決議調標線及拓寬路肩變一車道。（李柏坊提供）

    2025/04/30 23:22

    〔記者李容萍／桃園報導〕國道3號大溪交流道銜接台66快速道路，上下班尖峰時間塞車爆發民怨，立委邱若華、市議員李柏坊與交通部高速公路局會勘決議，由高公局優先在交流道匯入國道北上主線道前標線調整，將路肩擴大拓寬成一車道，加速車流安全匯入國3，工程預計5月底前完成。

    李柏坊今日表示，去年底大溪交流道工程完工通車後，造成塞車更嚴重，引起民怨陳情，高公局無法解決問題，民怨更大，後來建議交流道旁國有地增闢1車道改善，亦被高公局否決，這次現勘，地方要求高公局若無法改善，則採拓寬增闢1車道，有效解決大溪民眾塞車問題。

    不過，高公局官員認為，國3大溪交流道地界線旁，尚有土地可利用，若增闢拓寬1車道，雖可解決塞車問題，但因工程施工期較長，且必須封閉國道車道施工，衝擊國道交通太大，暫時無法執行。

    李柏坊轉述，高公局最後決議，現階段優先將匯入國3主線道前的標線調整，亦即內側畫實線、外側畫虛線，讓匝道車輛快速切入國道，另將現行路肩拓寬為一車道，加速車流匯入國3主線道，紓解塞車，工程預計5月底前完工，之後若仍無法改善車流，再研議採行增闢新車道案。

    國3大溪交流道銜接台66北上塞車引發民怨，市議員李柏坊指，高公局會勘決議調標線及拓寬路肩變一車道。（李柏坊提供）

    國3大溪交流道銜接台66北上塞車引發民怨，市議員李柏坊指，高公局會勘決議調標線及拓寬路肩變一車道。（李柏坊提供）

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