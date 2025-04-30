繡球花季將登場！花現台七18條小旅行全免費 5/2開放報名

復興區台七桃花源休閒農業區的普拉多山丘假期繡球花準備綻放迎賓。（記者李容萍攝）

2025/04/30 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區是北台灣重要的花卉產區，聖誕紅、繡球花等重要盆花是在地重要產業，大溪區百吉休閒農業區擁有北台灣規模最大金針花海，包括 繡球花、金針花今天因日照不足、花期約延後1週，5月初將陸續開花；市府農業局今年敲定5月10日至25日辦理「2025花現台七─繡球金針農遊趣」系列活動，結合兩休區農遊小旅行，涵蓋不同主題遊程，包含美食、美學、食農教育等18條主題農遊小旅行、共18梯次，全部免費，5月2日上午8點起起開放BeClass活動平台線上報名。

農業局長陳冠義表示，今年「花現台七─繡球金針農遊趣」橫跨三個週末，週週都有精彩亮點活動，10日開幕式搶先在台七桃花源休閒農業區的枕頭山商圈主會場舉辦；11日在百吉休閒農業區則有母親節親子活動，規劃百變精靈大集合；17、18日在百吉休閒農業區安排聆聽音樂饗宴、欣賞夢幻泡泡魔術；24、25日在台七桃花源休閒農業區、枕頭山商圈則有枕頭山購樂趣以及三民社區復興好竹藝啡茶不可活動。

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農業局、大溪警分局活動期間為維持交通順暢，避塞車同時響應環保減碳，枕頭山商圈周邊部分道路假日期間將進行交通管制，鼓勵民眾搭乘區外交通接駁車前往活動會場，凡於11、12、18、19、25、26日這6天於仁愛停車場、介壽國中停車場、百吉休閒農業區遊客中心或慈湖停車場搭乘接駁車，同時按讚粉絲專頁，即贈送30元折價券，可於商圈及休區農場指定店家使用。

復興區台七桃花源休閒農業區的普拉多山丘假期繡球花準備綻放迎賓。（記者李容萍攝）

復興區台七桃花源休閒農業區的普拉多山丘假期繡球花準備綻放迎賓。（記者李容萍攝）

大溪百吉遊客中心前種植17萬株金針花準備開花。（記者李容萍攝）

大溪百吉遊客中心前種植17萬株金針花準備開花。（記者李容萍攝）

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