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    高雄中山大附中、油廠國小試辦雙語部 新學年起招生

    中山大學附設國光高級中學的國中部，114學年度起將試辦雙語部，招收7年級生1班20人。（記者李惠洲攝）

    中山大學附設國光高級中學的國中部，114學年度起將試辦雙語部，招收7年級生1班20人。（記者李惠洲攝）

    2025/04/30 22:37

    〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部科學園區周邊高中以下學校雙語部試辦計畫，優先選擇高雄市中山大學附屬國光中學及油廠國小試辦，預計自114學年度招生國中7年級及國小5年級各1班。

    不同於科學園區實驗中學的雙語部是以國外教材為主，教育部創新試辦科學園區周邊學校雙語部，將採十二年國教教材雙語教學，配合高雄半導體S廊帶成形，選擇在楠梓區鄰近科技園區的中山大學附中及油廠國小試辦，並於114學生度招生，中山大學附中日前已公告招生簡章，油廠國小則尚待核定，預計5月公告。

    此雙語部試辦計畫，兩校分別招收7年級生及5年級生各1班20人，招生對象為園區周邊派外科技人才子女，或楠梓科技園區及第二園區、仁武產業園區、橋頭科學園區、學校周邊6大科技產業員工子女，或中山附中現職教師子女，以及學區學生，另須通過英語文聽說讀寫的性向評估，若超額將再進行抽籤，將有外籍教師及國內雙語教師進行教學。

    中山大學附中校長陳修平表示，學校周邊有台積電設廠、楠梓科技園區及第二園區等，雙語部試辦計畫主要配合國家政策，提供積體電路、電腦周邊設備、通訊、光電、精密機械與生物技術6大產業科技人才子女就讀，近日已舉辦說明會有近70人參加，預計5月5至9日接受報名，24日進行英語文性向評估。

    油廠國小校長蘇聰榮表示，入學簡章將待教育部核定通過後於近期公告，招生條件與中山大學附中差不多，此計畫主要是為了科技人才的留才、育才，校方將傾全力完成試辦作業，此外，因教學內容使用12年國教教材，未來學生若不適應，也能銜接到普通班上課。

    油廠國小114學年度起，將試辦雙語部，招收5年級生1班。（記者李惠洲攝）

    油廠國小114學年度起，將試辦雙語部，招收5年級生1班。（記者李惠洲攝）

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